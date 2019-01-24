Tehlike Altındaki Avukatlar Günü: Türkiye 2. kez listede

24 Ocak günü, uluslararası avukat birlikleri (EDL, ELDH, IAPL) tarafından "Uluslararası Tehlike Altındaki Avukatlar Günü" olarak kabul ediliyor ve her yıl belirli bir ülkede tehlike altındaki avukatların durumuna dikkat çekiliyor.

Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (İDHAE), bu yılki Tehlikedeki Avukatlar Günü'nü Türkiye'deki avukatlara ithaf etti.

Bu yıl, 6 sene aradan sonra ikinci kez Türkiye işaret edildi ve avukatlar üzerindeki baskıya dikkat çekildi.

Haber: Fatih Pınar