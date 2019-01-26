Büyükçekmece'de 'sahte içki üretilen' binada patlama: 3 yaralı

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında patlama ve ardından yangın meydana geldi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Polis apartman dairesindeki patlamanın sahte içki üretimi sırasında gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ağır yaralı kişinin vücudunun yüzde 70'inin yandığı belirtiliyor.

Olay yerinden bildiren CNN Türk muhabiri çevrede yoğun bir alkol kokusu olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle 4 katlı binanın tüm camları kırıldı. Binada bulunan yaklaşık 15 kişi tahliye edildi.

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri de olay yerinde inceleme yapıyor.