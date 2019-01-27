Amasya'da maden ocağında göcük

Telif hakkı DHA Image caption Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit maden ocağında göçük meydana gledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi.

DHA'nın haberine göre göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, TSİ 18.00 civarında Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi.

Toprak altında kalan 2 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı, tedavi için Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildiriliyor. DHA, toprak altında kalan bir işçiye de ulaşma çabalarının sürdüğünü duyurdu.