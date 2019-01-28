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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını Twitter'dan duyuran Canan Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullandı.

Parti yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğrularken, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre "Kaftancıoğlu'nun başta Ataşehir ve Kadıköy Belediye Başkanı adayı olmak üzere bazı ilçe adayları konusunda CHP Genel Merkezi'yle ters düştüğü ve bu nedenle istifa etmek istediği" iddia edildi.