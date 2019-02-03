Yerel seçim 2019: CHP 71 belediye başkan adayını daha açıkladı

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CHP, aday belirlemek için yaptığı son Parti Meclisi'nde (PM) 71 belediye başkan adayını daha kesinleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için yapılan son PM'de, Ordu Büyükşehir'in de aralarında bulunduğu adayı henüz belirlenmeyen yerler için "belediye başkan adayı atama" yetkisini de aldı.

CHP yönetimi, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den DSP adayı olması üzerine, geçmişte SHP'de ilçe yöneticiliği yapan Muammer Keskin'i aday gösterme kararı aldı. Halen AKP'de olan Beyoğlu'na ise sosyalist bir isim; Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş aday olarak gösterildi.

Kılıçdaroğlu başkanlığına toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) belirlenen isimler PM'ye sunuldu.

Kılıçdaroğlu yetki aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aralarında bazı il ve ilçeler ile bazı adayların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesi veya ölüm, istifa gibi hallerde yeni adayı belirlemek için PM'den yetki aldı. Kılıçdaroğlu'nun atama yetkisi talebi, 14 rete karşılık 43 oyla kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe, Silivri, Ankara Etimesgut, İzmir Bayraklı, Muğla Bodrum, Ordu Büyükşehir adaylarını aldığı yetki çerçevesinde kendisi atayacak.

Geçen hafta yapılan PM'de Bodrum'un mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığı oya sunulmuş ancak PM'den yeterli oyu alamamıştı. Aynı şekilde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile, Bayraklı'da Cevat Durak da PM'den vize alamamıştı.

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Kılıçdaroğlu'nun aldığı yetki çerçevesinde Maltepe'de, mevcut başkan Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İYİ Parti ile yeniden yapılan görüşmeler sonrasında Ankara Etimesgut ilçesi de ittifak kapsamına alındı. CHP'ye bırakılan Etimesgut'ta, partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilebileceeği belirtiliyordu. Ancak aday olabilmesi için PM'nin Nazlıaka'nın partiye dönüşüne onay vermesi gerekiyor.

Daha önce partiye dönüşü iki kez PM tarafından reddedilen Nazlıaka'nın PM'ye getirilmemesi, adaylık şansının ortadan kalktığı şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bayraklı resti

PM toplantısında Bayraklı için parti içi muhaliflerden ilginç bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu'nun yetki istemeyi planladığı Bayraklı'da, muhalifler PM üyesi Erdal Aksünger'in bu ilçeden aday gösterilmesi için önerge verdi.

Edinilen bilgiye göre muhaliflerin bu hamlesi karşısında Kılıçdaroğlu, "Bana yetki vermiyorsanız, buyrun MYK'yi oylayın" diye rest çekti.

Kılıçdaroğlu, PM toplantısına ara verip, MYK'yi topladı ve durum değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı üzerine muhalifler, Aksünger'in adaylığını geri çekti ve Bayraklı'da da aday belirleme yetkisi Kılıçdaroğlu'na bırakıldı.

Eski vekil Samandağ adayı

Parti Meclisi'nde Hatay'ın bazı ilçelerinde de adaylar kesinleşti. Defne'de İbrahim Güzel, İskenderun'da Yılmaz Şahutoğlu, Samandağ'da ise eski CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz belediye başkan adayı oldu. Hatay Arsuz adayı olarak sunulan Asaf Güven ise PM'den yeterli oyu alamadı

İzmir Buca'da ise mevcut başkan Levent Priştina yerine Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Suat Nezir aday gösterildi.

Sosyalist ittifak Taş'la

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile resmen ittifak yapan CHP, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ı İstanbul Beyoğlu'nda aday göstererek, ittifaka yeni bir kanat kattı. Taş, Ordu Çamaş'ta da CHP ile ittifakları olduğunu anımsatarak, kendisinin de adaylığıyla "mikro ittifak" yaptıklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSP'nin İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) kökenli bir ismi, Muammer Keskin'i aday gösterme kararı aldı. Mali müşavir olan Keskin, geçmişte SHP'de Şişli ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Geçen haftasonu yapılan PM'de MYK'de Şişli adayı olarak Figen Aslan Eroğlu ismi belirlenmiş, ancak PM'de bu ismin adaylığı geri çekilmişti.

Telif hakkı DHA Image caption CHP Genel Başkanı Seyit Torun, 1'i büyükşehir, 2'si il 71 belediye başkan adayını genel merkezde yapılan parti meclisi toplantısı sonrasında açıkladı.

Parti yönetiminin aday göstermediği mevcut başkan Hayri İnönü ise PM üyelerine "sitem" içeren bir mektup göndererek, kendisinin dışındaki bir isimle seçimin kazanılamayacağı görüşünü savundu. İnönü'nün mektubu şöyle:

"Değerli PM üyem, İnönü olmasın da kim olursa olsun, çalışmalarında son güne geldik. Emin olun yalnızca İnönü soyadının itibarıyla oynandığını düşünseydim, bu denli ısrarlı olmayı kendime yediremezdim. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, benim dışımda bir adayla partimizin Şişli'de seçim kazanması mümkün değildir. Partimize ve siz yol arkadaşlarıma duyduğum sorumluluk gereği bu kadar ısrarcı olduğumu bilmenizi isterim."

Ancak İnönü, Muammer Keskin'in adaylığının kesinleşmesinden sonra yaptığı açıklamada destek verdi. İnönü, sosyal medya hesabından, "Şişli Belediye Başkanı adayımız, sevgili dostum Muammer Keskin. Temiz toplum mücadelesi bayrağını ona teslim edeceğim için içim rahat. Şimdi CHP ailesi olarak daha çok çalışacağız. Yolumuz açık olsun" mesajını paylaştı.

Kadıköy tekrar oylandı

PM Toplantısında geçen hafta sonu İstanbul Kadıköy adayı olarak açıklanan Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığı yeniden PM oyuna sunuldu ve adaylık için gerekli oyu aldı. Geçen hafta yapılan PM'de adaylığı 29 rette karşılık 30 oyla kabul edilen Odabaşı'nın adaylığı, PM üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu alamadığı gerekçesiyle parti içinde tartışma konusu olmuştu. Parti yönetimi adaylık konusunda hukuki bir sorun olmadığını savunmakla birlikte tartışmaları önünü kesmek için Odabaşı'nın adaylığının yeniden oylanmasını kararlaştırmıştı.

İstanbul Küçükçekmece'de ise Kemal Çebi'nin aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Çebi'yi, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erkem İmamoğlu'nun istediği belirtiliyor.

Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Büyükşehir adayı olması nedeniyle, yerine Akif kemal Akay aday gösterildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mehmet Sait Şimşek, Muş Belediye Başkanlığına Tansu Saraç, Şırnak Belediye Başkanlığına Osman Can aday gösterildi.

PM'den sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şimdiye kadar 18'i büyükşehir 38 il, 637 ilçe ve 20 beldede adaylarını kesinleştirdiklerini bildirdi. Torun, çalışmaların devam ettiğini kalan adayların çok kısa sürede belirleneceğini ifade etti.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun aldığı yetki doğrultusunda tüm adaylarını önümüzdeki hafta netleştirmesi bekleniyor.

CHP yönetimi, yerel seçim bildirgesini de Ankara Spor Salonu'nda açıklamayı planlıyor. Salonun uygun olması halinde ise 9 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla seçim bildirgesinin açıklanması planlanıyor.