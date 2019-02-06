Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

  • 6 Şubat 2019
Almanya'da yaşayan Türkiyeliler Telif hakkı Getty Images

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak geçen yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerine cevaben yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı.

152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İlk sırada 2 milyon kişiyle Almanya yer alıyor.

Açıklamaya göre Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk vatandaşı yaşamıyor.

Bazı ülkelerde ise orada yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili veri bulunmadığı ifade edildi. Bu ülkeler Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay.

Ülkelere göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dağılımı

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı

Türk vatandaşı sayısının yaklaşık olarak 1000 ve üzerinde olduğu ülkeler:

ABD 300.000
Almanya 2.000.000
Arjantin 1000
Arnavutluk 8000
Avustralya 150.000
Avusturya 250.000
Azerbaycan 55.000
Bahreyn 2000
Belçika 240.000
BAE 14.000
Bosna Hersek 10.700
Bulgaristan 60.000
Cezayir 15.000
Çek Cumhuriyeti 3500
Çin 6000
Danimarka 75.000
Etiyopya 2000
Fas 2000
Fransa 700.000
Güney Afrika 3700
Güney Kore 1000
Gürcistan 22.000
Hollanda 500.000
İngiltere (Birleşik Krallık) * 400.000
İran 5000
İrlanda 4500
İspanya 7000
İsrail 17.000
İsveç 62.500
İsviçre 130.000
İtalya 50.000
Japonya 6000
Kanada 70.000
Karadağ 2000
Katar 9000
Kazakistan 20.000
Kırgızistan 10.000
Kosova 3500
Kuveyt 7000
Lübnan 15.000
Lüksemburg 1600
Macaristan 3000
Makedonya 12.000
Meksika 1500
Mısır 6200
Norveç 21.000
Özbekistan 2000
Pakistan 2500
Polonya 4000
Romanya 13.000
Rusya 40.000
Sudan 3000
Suudi Arabistan 60.000
Tayland 1500
Türkmenistan 3500
Umman 2700
Yeni Zelanda 2000
Yunanistan 25.000
Ukrayna 20.000
Ürdün 5500

* İngiltere'ye dair rakamlar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı veriler arasında yer almıyor. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre ise bu ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı yaklaşık 400 bin.

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