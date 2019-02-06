Haber: İrem Koker

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in 24 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Çet'in ölümüyle ilgili patronu Çağatay Aksu ve Berk Akand, tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede sanıkların cinsel saldırı, hürriyeti tahdit ve cinayet suçlamalarından cezalandırılması istendi.

Aksu ve Akand ise poliste verdikleri ifadede tüm suçlamaları reddetti. Sanıklar, Çet ile herhangi bir cinsel ilişkiye girmediklerini belirterek, Çet'in kendisini camdan attığını söyledi.

Dava öncesi BBC Türkçe'ye konuşan Çet'in ağabeyi Şenol Çet, kardeşinin yükseklik korkusu olduğunu ve 20'nci kattan atlayarak intihar etmiş olamayacağını söyledi.

Çet, "Bizim içimiz yanıyor, başka Şuleler olmasın" dedi.

Babası İsmail Çet de kızının gece geç bir vakitte plazaya gitmesinin nedeninin patronundan çalıştığı halde alamadığı ödemesini almak ve iş istemek olduğunu vurguladı.