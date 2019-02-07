Kartal'da çöken bina: 4 kişinin daha cesedi bulundu, ölü sayısı 10'a çıktı

Telif hakkı Reuters Image caption Havva Tekgöz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 8 katlı binada dört kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 10'a çıktığını söyledi.

Vali Yerlikaya daha önce gün içinde ulaşılan üç cesedi duyururken de "Çalışmalarımız devam ediyor. 13 yaralımızı da hastanede ziyaret ettik, tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden üç vatandaşın kimlik tespit çalışmalarına başladık." demişti.

Binanın enkazından sabah saatlerinde de 5 yaşındaki Havva isimli bir kız kurtarılmıştı.

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Bankalar Caddesi, Sema sokak üzerinde bulunan binanın zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunuyordu.

TMMOB: İmar Barışı uygulamasına derhal son verilmeli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise, Türkiye'de yapı stokunun yüzde 60'ının kaçak olduğunu, bu yapıların hem içindekiler hem de çevresindekiler için hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

TMMOB, İmar Barışı'na başvuran yapıların denetlenmesi ve bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini açıkladı.

Açıklamada "Yaşadığımız acı deneyimin de gösterdiği gibi 'imar barışı' adı altında işletilen hukuksuzluk, toplumun can ve mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri aklamaktadır. Bir binanın imar affı ile ruhsat sahibi olması, onun güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Binaları güvenli yapan, mühendislik bilgi, birikimi ve uygulamasıdır. " denildi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı

Binanın zemin artı 7 kat 14 daireli olduğu, 43 vatandaşın binaya kayıtlı olduğu belirtildi.

Vali Yerlikaya, "Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 kat ruhsatı olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu" açıklaması yapmıştı.

Olay yerine giden TBMM Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, göçük altında kalan 4 kişiyle temas kurulduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekipleri binada enkaz altında kalanları arıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

Telif hakkı Getty Images

Valilik'in açıklamasına göre İstanbul, Sakarya ve Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliklerinden 59 personel ile 5 arama kurtarma köpeği ve 12 özel kurtarma aracı katılıyor. Buna ek olarak İStanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 107, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 60, Emniyet Müdürlüğü'nden 130 personel de çalışmalara destek veriyor.

Saat 16:00 sıralarında çöken binada, olay sırasında kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Telif hakkı DHA

Orhantepe mahallesi muhtarı Zeki Dağ CNN Türk'e yaptığı açıklamada binanın giriş katındaki atölyede bugün çalışan bulunmadığını belirtmişti.

Muhtar Dağ, binaya yönelik belirlenmiş bir risk olmadığını da ekledi.