Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi: Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmalı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te düzenlediği basın toplantısında kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Londra merkezli uluslararası araştırma şirketinin raporuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmalı" dedi.

Forensic Architecture adlı şirketin raporunda Elçi'nin olay yerinde bulunan üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş olabileceği sonucuna varılıyor.

Türkan Elçi rapora ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda "Varsayalım hukukun uygulanmadığı, adaletin olmadığı konusunda biz yanıldık. Hukuki değere sahip rapora dayanılarak şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmalı, yargı bizi şaşırtmalıdır. Bunu talep etmek en doğal hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Barosu da raporun yayımlanmasından sonra düzenledikleri basın toplantısında raporu 14 Aralık tarihinde Diyarbakır Başsavcılığı'yla paylaştıklarını duyurdu.

@turkan_elci tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Varsayalım hukukun uygulanmadığı, adaletin olmadığı konusunda biz yanıldık. Hukuki değere sahip rapora dayanılarak şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmalı, yargı bizi şaşırtmalıdır. Bunu talep etmek en doğal hakkımızdır. https://t.co/UXBND2Gzt4 — Türkan ELÇİ (@turkan_elci) 9 Şubat 2019

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Forensic Architecture şirketinin hazırladığı Tahir Elçi raporunda neler var?

Baro açıklamasında "Beklentimiz bir an önce polis memurlarının şüpheli olarak ifadelerinin alınması, bu kişiler hakkında tutuklama kararının verilmesi. Soruşturmayı daha kapsamlı hale getirmesi" dendi.

Ne olmuştu?

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur semtindeki 16'ıncı yüzyıldan kalma Şeyh Mutahhar Camii yanındaki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yapıyordu.

O sırada Gazi Caddesi'nde bir çatışma çıkmış, PKK'nın gençlik kolu YDG-H'ye bağlı 2 militan ile 2 polis memuru arasındaki çatışmada polis memurları yaralanmış, biri daha sonra hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan militanlar, basın toplantısının yapıldığı Yenikapı Caddesi'ne koşmuş, burada bulunan sivil polis memurları ile karşılıklı ateş açılmıştı. Tahir Elçi, bu sırada vurularak ölmüştü.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu olay mutlak surette aydınlatılacak, bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Hedef sadece Tahir Elçi değil, Türkiye'dir" diye konuşmuştu.

Birkaç gün sonra yaptığı açıklamada, Davutoğlu Tahir Elçi cinayetinin sorumluluğunun PKK'ya ait olduğunu söylemişti.