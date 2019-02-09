Telif hakkı EPA Image caption Kartal'daki 8 katlı bina Çarşamba akşamı çöktü.

İstanbul Kartal'da Çarşamba günü 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum, binayla ilgili son duruma dair açıklama yaptı.

Soylu, "Yaklaşık 3 gün oldu. 74 saatin içerisindeyiz. Bu ana kadar enkazdan 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunların 14'ünü sağ olarak maalesef 18'ini vefat halinde çıkardık" dedi.

Soylu, enkazdan bir kişiye daha ulaşıldığını belirttti.

Adli soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Soylu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da ayrı bir soruşturma başlattığını söyledi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Mevcut imar planına göre yapılaşma alanı 8 bin 390 metrekareyken, fiili mevcut inşaat alanı bunun çok daha üzerinde (...) Ama ruhsat projesinin haricinde katlar ve ilave alanlar mevcut. Bu alanların da tespitlerini arkadaşlarımız yapıyorlar. Şu an bu alanda valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda etrafında bulunan tam 10 tane binayı güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Bu binalardaki vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde koordineli bir şekilde süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

Telif hakkı DHA Image caption İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum ortak basın açıklaması yaptı.

'Riskli binaların tespiti ücretsiz yapılacak'

Kurum, Kartal'da çöken binın da normalde 'zemin+5 kat ruhsatlı projesi olduğunu ve yerinde zemin+7 kat yapıldığını' söyledi ve binanın yapımına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Kullanılan beton numunesi C3 ile C10 arasında beton kalitesi çıkıyor. Şu an bu binanın yeniden yapılması durumunda beton sınıfının C30 olması gerekiyor. Zaten gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü beton demirin kullanılmadığı bir statik durum söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik, çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız. Buna ilişkin süreci hem bakanlığımız ve savcılığımız yürütüyor."

Telif hakkı AFP Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı.

Bakan ayrıca çağrıda bulunup "Bölgede ne kadar riskli bina var ise vatandaşımız riskli binaların tespitini yapmak istiyorsa, bakanlığımız ücretsiz hızlı şekilde yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumartesi günü enkaz alanını ve yaralıların tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Erdoğan ayrıca, hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı.

Erdoğan binanın çökmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Buradan almamız gereken dersler var (...) Kentsel dönüşüm, değişimi kesinlikle uygulayacağız" dedi.