Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'nin temelini attı: Jakoben zihniyete karşı bir zafer anıtı olacak

Telif hakkı Getty Images Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Yapı Başkanı Topsakal (soldan üçüncü) ve Sembol İnşaat Başkanı Tamince (solda) ile fiyat pazarlığı yaparken

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden inşası için bugün temel atıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AKM milletin değerleriyle, inancıyla insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı Jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burası bir kültür merkezi değildir, son 5 yıldır milli iradeye kast eden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak. İstanbul kendini bu projede bulacak" diye konuştu.

Erdoğan, binayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşacak.

Bina içerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu bulunacak.

Bina içerisinde tiyatro salonu, bale çalışma salonları, prova salonları, sanat galeri, sergi salonları, millet kıraathanelerinin, toplantı odaları, restoranlar, kapalı otoparklar yer alacak.

2008'de tadilat için kapatılan AKM 2018'de yıkılmıştı.

Erdoğan, eski AKM'nin yıkılmasına dair şunları söyledi:

"Eski binayı kendi ideolojilerinin merkezi olarak görenler, bu projeyi engellemeye çalıştılar. Bunlar sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Cami yapacağımız, AVM yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular.

"2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılmaz olduğunu ortaya koymuştur. Aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina, 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine cevap veremiyordu."

Yeni Yapı Başkanı Topsakal: TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan konuşmasının ardından, mikrofonu indirerek kürsüye çağırdığı Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'ye "Parayla ilgili sen mi konuşacaksın, sen mi?" diye sordu.

Yeni Yapı Başkanı Topsakal "Cumhurbaşkanım para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki bir zaman konuşuruz, hakikatten" dedi.

Erdoğan'ın "Yap yap" ısrarı üzerine Topsakal "Ciddi bir şekilde etkilendik, TOKİ bizi perişan etti, Ömer Bey'i perişan etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Numarayı bırak" diye karşılık verdi.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu tekrardan ağzına götürerek önce süre konusunda pazarlık yapmaya başladı. Fettah Tamince "Başkanım inşallah 20 ayda yapalım" dedi. Salondan 18 ay sloganlarının yükselmesi üzerine Mehmet Naci Topsakal 18 ayda yapacaklarını söyledi. Son olarak 20 ayda uzlaşıldı.

Ardından fiyat pazarlığına geçildi. Fettah Tamince "Efendim 280 milyona kalmıştı ihale bizde" dedi. Erdoğan "İstanbul'un huzurunda ikinci bir ihale yapıyoruz" dedikten sonra Tamince bir süre düşündü ve "Efendim 850 milyona yapalım" dedi.