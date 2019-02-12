Sosyal medyada tacizi ifşa eden kadınlar: Neler yaşadılar, neden bu yolu seçtiler?

Video Haber: Öykü Altuntaş

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın Tarsus'ta tecavüz girişiminin ardından vahşice öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Türkiye bu toplumsal travma sonrası kadına yönelik cinsel taciz ve şiddeti daha fazla konuşur oldu.

Sosyal medyada pek çok kadın hikayelerini paylaşmaya başladı.

(Soyadının ve yüzünün gizlenmesini isteyen) Üniversite öğrencisi Tansu, "Tacizcimi arıyorum" paylaşımıyla bu akımı başlatan kadınlardandı.

2017'de Ankara'daki evinin önünde onunla aynı otobüsten inen şüphelinin tacizine uğradığını söyledi, bir Instagram hesabında onun fotoğrafını paylaştı. Çağrısı hem Twitter'da ve diğer platformlarda, hem de ana akım medyada yankı buldu.

Buket Kara da 22 Ocak'ta otobüste kendisine taciz ettiği gerekçesiyle telefonuyla şüphelinin yüzünü videoya çekti ve Twitter hesabından paylaştı.

Tansu ve Buket Kara neler yaşadıklarını, neden sosyal medyadan seslerini duyurmayı seçtiklerini anlattı.