Haber Video: Öykü Altuntaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarım istihdamının yarıya yakını kadın. Ancak kadın tarım işçilerinin yüzde 90'ından fazlası da kayıt dışı.

Çoğunluğu, mevsimlik işçi olarak ya da aile işçisi olarak çalışıyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, ülkemizde kadının potansiyeli 'cinsiyete bağlı faktörlerle' sınırlanıyor.

Kadının mesaisi tarladakiyle sınırlı kalmıyor. Tarım işçisi kadınlar, hem ailelerinden hem de diğer işçilerin yaşamından sorumlular. Yemek, çamaşır ve bulaşık gibi yükler onların üzerinde. Sabah 05:00'te tarlada başlayan ve 16 saate kadar ulaşabilen mesai, evde de devam ediyor.

Uzmanlara göre, bir diğer sorun da tarımda kadını doğrudan temsil edecek mekanizmaların yetersizliği. Kadın istihdamının yoğun olduğu sanayi ve hizmet gibi diğer alanlara göre daha hareketli olmaları nedeniyle, sendika ya da dernekler üzerinden bir araya gelmeleri de daha güç.

Peki kim bu kadınlar, hikayeleri neler?

Mersin ve Adana'da çalışan narenciye işçisi kadınlar anlatıyor.

100 Kadın: Tarım sektöründe çalışan kadınlar cinsiyet ayrımcılığını yıkıyor mu?