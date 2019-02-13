Tanzim satış: Esnaf ve tüketiciler ne diyor?
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Tanzim satış: İstanbul Bağcılar'da esnaf ve tüketiciler tanzim satış için ne diyor?

  • 13 Şubat 2019

İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'da tanzim satış uygulamasını esnaf ve tüketicilere sorduk.