İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'da tanzim satış uygulamasını esnaf ve tüketicilere sorduk.
Tanzim satış: İstanbul Bağcılar'da esnaf ve tüketiciler tanzim satış için ne diyor?
- 13 Şubat 2019
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