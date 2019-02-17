Telif hakkı Kieran Metcalfe Image caption Kieran Metcalfe tarafından çekilen Derbyshire'daki Chrome Tepesi'nin fotoğrafı

İngiltere Ulusal Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kuruluşunun 70. yılı için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı açıklandı.

1.500 fotoğrafın gönderildiği yarışmayı grafik tasarımcı Kieran Metcalfe'ın Derbyshire'daki Chrome Tepesi fotoğrafıyla kazandı.

Metcalfe, "Fotoğrafın ilk elemeyi geçmesine çok sevinmiştim, yarışmanın kazananı ilan edilmesi ,se beni havalara uçurdu" dedi.

Yarışmaya katılan fotoğraflar arasından ilk elemeyi geçen diğer fotoğraflar ise şöyle:

Telif hakkı Gareth Mon Image caption Gareth Mon, Snowdonia Ulusal Parkı'nda çektiği bu gökyüzü fotoğrafıyla ikinci oldu. Fotoğrafı çekebilmek için 35 kilo ekipman taşıması gerekti

Telif hakkı Helen Storer Image caption Broads Ulusal Parkı'nda sisli ve soğuk bir sabah

Telif hakkı Chloe Swift Image caption Chloe Swift, dört ve yedi yaşlarındaki iki oğlunun fotoğrafıyla Dartmoor Ulusal Parkı'ndaki fotoğrafıyla yarışmaya katıldı

Telif hakkı Steve Burnett Image caption Skomer Adası'ndaki Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı

Telif hakkı Shaun Davey Image caption Exmoor Ulusal Parkı

Telif hakkı Gillian Thomas Image caption New Forest Ulusal Parkı

Telif hakkı Thomas Bown Image caption St Brides Körfezi, Skomer Adası, Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı

Telif hakkı Jon Roberts Image caption Cairngorms National Park'ında fark etmesi zor bir yaban tavşanı

Tüm fotoğraflar teklif haklarıyla korunmaktadır.