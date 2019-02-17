National Parks competition won by Peak District photo

  • 17 Şubat 2019
Kieran Metcalfe tarafından çekilen Derbyshire'daki Chrome Tepesi'nin fotoğrafı Telif hakkı Kieran Metcalfe
Image caption Kieran Metcalfe tarafından çekilen Derbyshire'daki Chrome Tepesi'nin fotoğrafı

İngiltere Ulusal Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kuruluşunun 70. yılı için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı açıklandı.

1.500 fotoğrafın gönderildiği yarışmayı grafik tasarımcı Kieran Metcalfe'ın Derbyshire'daki Chrome Tepesi fotoğrafıyla kazandı.

Metcalfe, "Fotoğrafın ilk elemeyi geçmesine çok sevinmiştim, yarışmanın kazananı ilan edilmesi ,se beni havalara uçurdu" dedi.

Yarışmaya katılan fotoğraflar arasından ilk elemeyi geçen diğer fotoğraflar ise şöyle:

Gareth Mon, Snowdonia Ulusal Parkı'nda çektiği bu gökyüzü fotoğrafıyla ikinci oldu. Fotoğrafı çekebilmek için 35 kilo ekipman taşıması gerekti Telif hakkı Gareth Mon
Image caption Gareth Mon, Snowdonia Ulusal Parkı'nda çektiği bu gökyüzü fotoğrafıyla ikinci oldu. Fotoğrafı çekebilmek için 35 kilo ekipman taşıması gerekti
Broads Ulusal Parkı'nda sisli ve soğuk bir sabah Telif hakkı Helen Storer
Image caption Broads Ulusal Parkı'nda sisli ve soğuk bir sabah
Chloe Swift, dört ve yedi yaşlarındaki iki oğlunun fotoğrafıyla Dartmoor Ulusal Parkı'ndaki fotoğrafıyla yarışmaya katıldı Telif hakkı Chloe Swift
Image caption Chloe Swift, dört ve yedi yaşlarındaki iki oğlunun fotoğrafıyla Dartmoor Ulusal Parkı'ndaki fotoğrafıyla yarışmaya katıldı
Skomer Adası'ndaki Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı Telif hakkı Steve Burnett
Image caption Skomer Adası'ndaki Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı
Exmoor Ulusal Parkı Telif hakkı Shaun Davey
Image caption Exmoor Ulusal Parkı
New Forest Ulusal Parkı Telif hakkı Gillian Thomas
Image caption New Forest Ulusal Parkı
Pembrokeshire Coast National Park Telif hakkı Thomas Bown
Image caption St Brides Körfezi, Skomer Adası, Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı
Cairngorms National Park Telif hakkı Jon Roberts
Image caption Cairngorms National Park'ında fark etmesi zor bir yaban tavşanı
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Tüm fotoğraflar teklif haklarıyla korunmaktadır.

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