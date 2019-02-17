Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik taslağını açıkladı: Bedelli kalıcı olacak, 6 aydan sonra erlere maaş ödenecek

Telif hakkı Getty Images Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin taslağını Balıkesir'deki mitingde açıkladı.

Taslağa göre bedelli askerlik kalıcı olacak, bir aylık zorunlu eğitimden sonra isteyenler para ödeyip ayrılacak, isteyenler ise altı aylık zorunlu askerliklerini bitirdikten sonra maaş alıp devam edecek.

Erdoğan, lisans ve lisansüstü mezunlarına tanınan 12 aylık yedek subaylık uygulamasının yanına iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarına da ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının ekleneceği açıkladı.

Yedek astsubay ve subaylara ilk 2 aylık eğitimlerinde harçlık, sonraki 10 ayda ise maaş ödenecek.

Askerliğini er olarak yapmak isteyenlere ise 1+5+6 aylık bir seçenek sunulacak.

İlk bir aylık askeri eğitim tüm erkeklere zorunlu olacak. Bir ayın tamamlanmasının ardından isteyenler bedelli askerlikte olduğu gibi para ödeyerek askerlik hizmetlerini tamamlamış sayılacak.

Bedelli yapmayanlar ise beş ay daha zorunlu hizmete devam edecek. Bu sürenin sonunda isteyenlere altı ay da maaş alarak askerlik yapma imkanı sunulacak.

Altı ayın sonunda isteyenler sözleşmeli er olmak için başvuru yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışında dövizle askerlik yapanların ödeyeceği paranın da bedelli askerlik ücretiyle aynı olacağını, bu miktarın günlük döviz kuru ile çevrilerek dövizle askerlik yapanlara iletileceğini açıkladı.

Erdoğan, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlerin eğitim durumuna da bakılmayacağını belirtti ve ekledi:

"Bedelli ücreti sabit bir formüle göre hesaplanacak. Eğititim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer askerlerin maaşlarını fazlasıyla karşılayacak.

"Çalışma henüz taslak aşamasındadır, nihai aşamaya ulaştığında milletimizle paylaşılacaktır."