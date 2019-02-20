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İtalyan asıllı iş adamı Simone Kaslowski, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı seçildi.

TÜSİAD'ın 49. genel kurul toplantısında, tek aday olarak girdiği seçimde başkan olan Kaslowski, görevi Erol Bilecik'ten devraldı.

İtalyan asıllı iş adamı, 1963 yılında İtalya'nın Torino kentinde doğdu.

Kimya şirketinde yöneticilik

TÜSİAD'ın sitesinde yer alan özgeçmişine göre Kaslowski ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, üniversite eğitimini ise 1984'te ABD'deki Clark Worchester Üniversitesi'nde tamamladı.

Eğitiminin ardından 1985'te ailesinin Organik Kimya şirketinin satış bölümünde göreve başladı.

İtalya doğumlu Kaslowski ailesinin kimya işi, 1924'te Luigi Kaslowski'nin İstanbul'da bir kimya ticaret şirketi kurmaya karar vermesiyşe başlamıştı.

Organik Kimya'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Luigi'nin oğlu Aldo Kaslowski, 1965 yılında ticaretten üretime geçiş yapmak için Organik Kimya şirketini kurmuş, İstanbul Bomonti'deki fabrikasıyla üretime başlamıştı.

Simone Kaslowski, şirkette çalışmaya başladıktan 10 yıl sonra, 1995'te şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Organik Kimya bugün 80'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor; İstanbul'da iki, Hollanda ve İsviçre'de de birer kentte üretim yapıyor.

Simone Kaslowski Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde 'Kimya İhtisas Bölgesi' Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu.

2013'ten bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

TÜSİAD'ın sitesinde Kaslowski'yle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

"Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir."

Başkan yardımcıları Özyeğin, Tara ve Balkır

Kaslowski'nin üç de başkan yardımcısı bulunuyor.

Bunlardan biri Fina ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Fiba Grubu'nun Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı ve grubun finans dışı bazı iştirak şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Özyeğin.

Özyeğin ayrıca Global İlişkiler Forumu, Özyeğin Üniversitesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanlığı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcılığı, Endeavor Derneği ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili, Harvard Üniversitesi Global Danışma Kurulu Üyeliği ve Singapur Fahri Konsolosluğu görevlerini yürütüyor.

Diğer başkan yardımcısı ise Mehmet Tara.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olan Tara, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti'nde yer alıyor.

Üçüncü başkan yardımcısı olan Bahadır Balkır ise Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri Derneği ve Avrupa Ahşap Ambalaj Sanayicileri Konfederasyonu yönetiminde bulunuyor. Balkır 20 Şubat 2019'daki TÜSİAD Genel Kurulu'nda Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanlığı'na da getirildi.