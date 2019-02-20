Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

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Çanakkale'de Çarşamba gecesi meydana gelen deprem Ege ve Marmara'da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan depremin büyüklüğünün 5.5, derinliğinin de 8.4 km olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan düzeltmede, depremin büyüklüğünün 5.4, derinliğinin de 7.3 km olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise TSİ 21.23'te yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak verdi.

Çanakkale'de meydana gelen deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Edirne ve çevre illerde de hissedildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz."