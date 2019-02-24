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TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Birinci ve ikinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı. Salt çoğunluğun arandığı 3. tur oylamada 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM'nin yeni başkanı oldu.

Genel Kurul'daki oylamalar gizli yapıldı.

1. tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Hiçbir adayın seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte ikisi (400) çoğunluğuna ulaşamaması üzerine 2. tur oylamaya geçildi.

2. tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AKP'nin adayı Şentop 333, CHP'nin adayı Altay 126, İYİ Parti'nin adayı Filiz 35, HDP'nin adayı Kemalbay ise 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbirinin yine üçte iki (400) çoğunluğa ulaşamaması üzerine 3. tur oylamaya geçildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 542 milletvekili oy kullandı. Seçilmek için 3. turda salt çoğunluk olan 301 oy arandı.

Oylamada AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre salt çoğunluk olan 301 oyu geçen Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyeceğini belirtmişti.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması üzerine, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesinden bir gün önce TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmişti.