Diyarbakır'da kadın ve erkek pazarcılar arasında yer gerginliği

Haber Video: Hatice Kamer

Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı esnafı ve Bağlar İkinci Semt Pazarı Derneği esnafları arasında pazar yeri meselesi yüzünden son birkaç haftadır gerginlik yaşanıyor.

Bu gerginlik Salı günü kadın ve erkek pazarcıları karşı karşıya getirdi. Çıkan arbedede üç zabıta yaralandı.

Yaşanan bu durumun nedeni Bağcılar mahallesinde bulunan ve üç yıl öncesine kadar kadınların pazar kurduğu mıntıkaya, Bağlar İkinci Semt Pazarı Derneği esnafının pazar kurma teşebbüsü.

Yaşadıkları yer sıkıntısı nedeniyle geçen yıl Bağlar Belediyesi, Bağlar Birinci Semt Pazarı Derneği esnafına Bağcılar mahallesinde haftanın bir günü pazar kurma izni verdi.

Belediye, mağduriyet yaşanmaması için kadın pazarcıların Jiyan Semt Pazarında olacağı güne denk gelecek şekilde erkek pazarcılara yer açtı.

Kadınlar, erkek pazarcıların sayıca fazla olması nedeniyle haksız bir rekabet yaşandığını ve satışlarının düştüğünü ifade ediyor.

Erkeklere yeni pazar yeri verilmesi ihtimalinde ise kadın pazarcıların tezgahı kapatmak zorunda kalacağını söylüyorlar.

Erkek pazarcılar ise Bağcılar Mahallesi'nin hem kadın hem de erkek pazarcılara yetecek potansiyelde olduğunu söylüyor.

Amaçlarının kadınların yerini almak olmadığını söyleyen erkek pazarcılar, Bağcılar Mahallesi'ne haftanın iki günü pazar kurmak isteğinde...