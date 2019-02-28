Çermik'te halı sahada gözaltına alınan öğretmen: Savcı, devletin gücünü kişisel bir durum için kullandı

Telif hakkı DHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha maçına erken gelen savcı tarafından gözaltına alınan öğretmenlerden Emrah Kızılyıldırım, savcının yetkisini ve devletin gücünü kişisel bir durum için kullandığını söyledi.

O sırada sahada olan ve kimlik sorgusu için emniyete götürülen öğretmenlerden biri Matematik Öğretmeni Emrah Kızılyıldırım BBC'nin sorularını yanıtlarken, "Savcı, kendi kimliğini kullanarak bize gücünü gösterdi, arkasına devletin gücünü alarak bizi kullandı. Öğretmen olduğumuzu bilmesine rağmen, yetkisini kişisel bir durum için kullandı" dedi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 14 öğretmen, halı saha maçına erken giden savcı tarafından gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Yunus Memiş'in sosyal medyada duyurduğu bu olay çarşamba akşamı yaşandı.

İlçede görev yapan 14 öğretmen, dün akşam 21:00 - 22:00 saatleri arasında maç yapmak üzere halı sahaya girdi. Çermik Savcısı'nın içinde bulunduğu takımının halı saha maçının 22:00 - 23:00 arası olmasına rağmen, savcının bulunduğu ekip de 21:00'de halı sahaya girdi. Bu saatin kendilerine ayrıldığını söyleyen savcı, öğretmen grubunun sahadan ayrılmasını istedi. Buna karşı çıkan öğretmenler için GBT sorgusu yapılmasını isteyen savcı, saha polis çağırdı. Öğretmenler emniyete götürülerek kimlik sorguları yapıldı.

Öğretmen Emrah Kızılyıldırım, Çarşamba akşamı yaşadıklarını ise söyle anlattı:

"21:00 - 22:00 halı saha maçına geldik. Bizimle beraber başka bir grup da halı sahaya girdi. Biz top oynamaya başladık. Sonra grup sahadan çıkmayınca bir karışıklık olduğunu farkettik. Tartışma olmasın diye uzaklaştık ve kalenin yanına geçtik. Saha sahibini çağırdık, bizim maçımız var, gruba söyler misiniz çıksınlar dedik. 'Abi savcıymış ve çıkmak istemediğini söylüyor' dedi. Bizim saatimiz, biz oynamak istiyoruz, savcı bey kendi saatinde oynasın dedik. Saha sahibini bunu savcıya iletmesini söyledik. O da 'Evet, bu saat sizin ama savcı şimdi oynamak istediğini söylüyor' dedi. Ondan sonra savcının arkadaşları çıkalım der gibi oldu ama savcı çıkmak istemedi. Biz tartışma çıkmasın diye hiç yanaşmadık, bırakın tartışmayı, uzakta izliyorduk sadece.

Telif hakkı DHA Image caption İşletmeci Ahmet Karaalp: Bu olay tamamıyla saatlerin yanlış anlaşılmasından ve iletilmesinden kaynaklı. İşletmeci olarak ben çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı.

Sahadan çıkmadık, maç yapmaya devam ettik. Bir baktık ki etrafımızda polisler.

'Halı sahada şortluyduk, kimlik taşımıyorduk'

"Topladı bizi, gençler, kimliklerinizi çıkarın dedi. Biz de şortluyuz, sahada şortumuzda kimlik taşımıyoruz dedik. Öğretmen olduğumuzu belirttik, polis de emir kulu olduğunu ve kimliklerimizi görmesi gerektiğini söyledi. TC numaramızı söyledik, polis üzerimizde kimlik olmadığı için karakolda tutanak tutacaklarını söyleyerek bizi emniyete götürdü.

Savcının emrine bianen bizi emniyete götürüp kimlik kontrolümüzü yapacaklarını söylediler. Orada GBT'leimizi kontrol ettiler, yaklaşık 40 dakika bizi oyaladılar, tabiri caiz ise maçın saatinin geçmesini beklediler, sonra bizi serbest bıraktılar. Tutanak tutmaya bile gerek yok dediler. Maça geldiğimizde savcı bey arkadaşlarıyla top oynuyordu. Yani bizi sırf kendisi oynamak istediği için sahadan çıkarttırdı."

Savcı hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çermik'te yaşanan bu olay üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun savcı ile ilgili soruşturma başlattığı açıkladı.

"Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlere yönelik yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyleyerek, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.