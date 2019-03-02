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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Cumartesi günü düzenlediği Trabzon mitinginde HDP'li siyasetçileri kastederek, "Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Git oraya. Sizin bu ülkede yeriniz yok" dedi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, Ardahan mitinginde AKP'ye yüklenerek, "Yönetemedikçe ülkeyi kutuplaştırıyorlar, ülkeyi bölüyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında önce memleketi Rize'deki mitingde hemşehrilerine seslendi.

Rize'nin ardından Trabzon'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'ya yönelik operasyonların süreceği mesajını vererek, "Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz" dedi.

Erdoğan: Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya

Erdoğan, HDP'li siyasetçilerin geçmişte PKK ile ilgili yaptıkları açıklamaları hem Rize mitinginde hem de Trabzon mitinginde destekçilerine izletti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Kürdistan'da kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerini mitingde dinlettiren Erdoğan, "Bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok" dedi.

CHP'ye ve İYİ Parti'ye de seslenen Erdoğan, "Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Temelli: Bizi bölmeye çalışan siyasete hep birlikte son vereceğiz

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Cumartesi günkü Ardahan mitinginde ülkeyi bölmek isteyenin AKP olduğunu öne sürdü.

Sezai Temelli, "Yönetemedikçe ülkeyi kutuplaştırıyorlar, ülkeyi bölüyorlar. Bakın bir ülkeyi, toplumu bölerek bölersiniz. Bunlar halkları, toplumu, insanları karşı karşıya getirerek, Kürt ile Türk'ü karşı karşıya getirerek, Alevi ile Sunni'yi karşı karşıya getirerek ülkeyi bölüyorlar. Buna izin verecek miyiz?" diye konuştu.

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir arada yaşayacağız, bu nefret söylemine, bu düşmanlaştırıcı dile, bu bizi bölmeye çalışan siyasete hep birlikte son vereceğiz. Buna son vermenin yolu 31 Mart'a giderken tecrite, savaşa, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı çıkmaktır, sandıklara sahip çıkmaktır."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise seçim çalışmaları kapsamında Silopi'deki halk buluşmasında, kendilerine "yalan ve iftira" atıldığını söyleyerek, "Bizler biliyoruz ki bugün HDP olmazsa Recep Tayyip Erdoğan da, AKP de, onların belediye başkan adayları da mitinglerde konuşacak bir şey bulamazlar" dedi.