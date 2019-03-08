Telif hakkı DHA Image caption Mansur Çalar, futbol müsabakalarından ömür boyu men edildi

Amedspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) dün takım kaptanı Mansur Çalar'a verdiği "ömür boyu karşılaşmalardan men" cezasına tepki gösterdi. Kulüp, "siyasi saikle" verildiğini öne sürdüğü karara itiraz edeceğini açıkladı.

Amedspor Başkanı Ali Karakaş bugün düzenlediği basın toplantısında, "PFDK'nın almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir. (...) PFDK'nin bu kararını geri çekmesi için bir hafta süresi var. Umut ediyoruz ki verdiği yanlış kararın farkına varır ve bu acımasız kararından vazgeçer" dedi.

Ali Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bizim itiraz etmemiz için belli bir süre var. İtirazımızı yapacağız. PFDK kararından vazgeçmezse konuya yargıya taşıyacağız" dedi.

Mansur Çalar, Sakaryaspor ile 2 Mart Cumartesi günü oynanan maçta "rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak" ile suçlanmıştı.

PFDK'nın kararıyla kulübe, 1 iç saha maçında seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezası, Mansur Çalar'a futboldan men ve 25 bin lira para cezası, diğer oyuncular Muhammed Ali Özdemir'e 4 maçtan men ve 2 bin 400 lira para cezası ve Muhlis İstemi'ye 5 maçtan men ve 3 bin lira para cezası verilmişti.

'İddialar kanıtlanmış değil'

Amedspor ise Mansur Çalar'ın Sakaryaspor maçında "jiletle yaralanmaya yol açtığı" iddiasının kanıtlanmış olmadığını söyleyerek PFDK kararını sorguluyor.

Kulübün yazılı açıklamasında bu konuda şu itirazlar dile getiriliyor:

"Cumartesi günü saat 14.30'da oynanan maçın sonunda stattan ayrılan rakip sporcuların müsabaka bittikten 2.5 saat sonra yani saat 19.00'da aldıkları doktor raporu disiplin kurallarına terstir. Kaldı ki bu raporu doğru kabul etsek dahi raporda kesici-delici aletle yaralanma oluştuğuna dair kesin bir görüş yoktur.

"İddia ettikleri gibi bir durum varsa olay anında veya maçın hemen ardından konu hakkında hakeme durumu bildirip raporlaması gerekirken rakip takım sporcular bu yolu tercih etmemişlerdir.

"Eğer gerçekten jilet var deniliyorsa bu kanıtlanmalıdır. Aksi durumda ceza gerekçesi de açıklanmalıdır."

Kulüp ayrıca iddialar kanıtlanmış olsa bile benzer başka durumlarda başka oyunculara verilen cezalarla karşılaştırıldığında da Mansur Çalar'a verilen cezanın çok orantısız ve emsalsiz olduğunu da savunuyor.

Ne olmuştu?

Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 berabere biten Amedspor-Sakaryaspor maçı sonrası iki futbol kulübü birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltmişti.

Sakaryasporlu bazı futbolcular gergin geçen maç ardından şikayette bulunarak, sahada Amedsporlu Mansur Çalar'ın kesici bir aletle saldırısına uğradıklarını ve yaralandıklarını öne sürmüşler, bunun neticesinde aldıklarını iddia ettikleri yaraların görüntülerini paylaşmışlardı.

Sakaryasporlu futbolcular ayrıca var olduğunu iddia ettikleri kesici aletin bulunması için üst araması yapılması taleplerinin, hakem Ferhat Kestalıoğlu tarafından yanıtsız bırakıldığını da söylemişlerdi.

Polise yapılan şikayet üzerine 4 Mart günü ifade veren Mansur Çalar ise iddiaları yalanlamış ve elinde kesici bir alet bulunmadığını söylemişti.