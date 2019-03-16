Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: İktidar partisinin oylarının gerilemesi vatandaşın ihtarı anlamına gelir
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere 3 haftadan az bir süre kala Ankara'da BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
Genel seçimde ittifaktan istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Karamollaoğlu, "Bu kez bütün bölgelerde seçime giriyoruz, umut ediyorum ki iyi bir netice alacağız" dedi.
Saadet Partisi liderine göre, 31 Mart'ta ya vatandaş iktidara bir nota verecek ya da iktidar, politikalarında değişiklik yapmadan yoluna devam edecek.
Röportaj: Fundanur Öztürk
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