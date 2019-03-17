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AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ilk ortak mitingini İzmir'de yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sırayla konuşma yaptığı mitingde, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının sosyal medyada yayınlanan görüntüleri de gösterildi.

İlk konuşmayı yapan Devlet Bahçeli "İzmir'i kimse çantada keklik görmesin, arka bahçesi zannetmesin" dedi.

Bahçeli: Ey Haçlılar! Sizi bekliyoruz, hadi gelin de kanınızda boğalım!

Ardından, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında Müslümanların hedef alındığını, baş zanlının yayımladığı manifestoda Türkleri de hedef aldığını söyledi:

"Saldırganın silahının üzerinde 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Bazı Türk ve İslam düşmanlarının isimlerine yer verilmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi daha fazlası vardır. Şahsi sosyal medya hesabından 70 sayfalık kirli bir manifesto yayınlayan bu Haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. Ey Haçlılar! Biz buradayız, gelin de görelim! Sizi bekliyoruz, hadi gelin de kanınızda boğalım!

"Beka sorununu görmeyen düşmanlar, nasılsınız? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize değmiştir. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? Biliniz ki 7 düvel işbirlikçileriyle düşmemizi bekliyor. İzmir'de kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle tek çare Cumhur İttifakı'dır."

Erdoğan: Bunlar İzmir'e ceketimizi atsak kazanırız diye bakıyor

Bahçeli'nin ardından konuşan Erdoğan, önce kendilerine 'yaşam tarzına karışma eleştirisi' yapıldığını söyledi:

"Kale içeriden fethedilir. Biz insanların giydiğine, yediğine içtiğine mi karıştık? İşte şu an karşımda hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kardeşlerim en güzel yanıtı verecektir. Bunlar İzmir'e ceketimizi atsak kazanırız diye bakıyor."

Erdoğan, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kazanırsa, İzmir'in "bölücü örgüte teslim edileceğini" söyledi:

"Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır. Amaçları İzmir'i bölücü örgüte teslim etmek."

Facebook'un kaldırdığı saldırı görüntüleri mitingde ekranda gösterildi

Erdoğan, konuşmasının devamında, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, neden benim ülkemde terör var?" ifadelerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması, meydana kurulan dev ekranda görüntülendi. Ardından, Yeni Zelanda'daki cami saldırganının Facebook'ta canlı olarak yayınladığı saldırı görüntülerinin bir kısmı da aynı ekranda yayınlandı.

Aynı görüntüler, Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı Tekirdağ mitinginde de gösterilmişti.

Saldırı sosyal medyada 17 dakika boyunca canlı yayınlanırken yayını durdurmayan sosyal medya platformları, saldırının hemen ardından olayın fark edilmesi üzerine tepki almıştı.

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, Facebook yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu.

Facebook, Pazar günü bir açıklama yaparak zararlı bulunan ve 1,5 milyon kez paylaşılan görüntülerin 24 saat içerisinde yayından kaldırıldığını ve yasaklandığını duyurdu.

Yeni Zelanda'daki Facebook sorumlularından Mia Garlick, kurbanları göstermese de olay anına ait tüm görüntülerin ve saldırı anının farklı kurgularla değiştirilmiş versiyonlarının da tespit edilip silinmeye devam ettiğini söyledi.

Kurbanların yakınlarına duyulan saygıdan dolayı, kurbanların ve ölümlerin görülmediği görüntülerin de kaldırıldığını, bu tarz görüntülerin incelenmeye devam edildiğini açıkladı.