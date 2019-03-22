Yazar Şeyhmus Diken Diyarbakır'ı anlatıyor: 'Burası artık doğup büyüdüğüm yer değil'

Diyarbakır'ın tarihini ve kültürünü kentteki değişimleri yazdığı 22 kitapla kayıt altına alan yazar Şeyhmus Diken ile konuştuk.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüyen yazar ile Sur sokaklarını gezdik.

Diken, Sur ilçesinde ve Diyarbakır'ın genelindeki değişimleri anlattı, nasıl bir Diyarbakır istediğini söyledi.

Büyüdüğü mahallere uzaktan bakan yazar, "Burası artık doğup büyüdüğüm yer değil, oraya bakınca büyük bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorum" diyor.