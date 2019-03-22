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İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi son sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Zelanda'nın Chirstchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Economist, Erdoğan'ın saldırıları "siyasi puan toplamak ve yerel seçim öncesi muhafazakar tabanını canlandırmak için kullandığını" yazdı.

Economist'teki yazıda cami saldırılarıları sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in izlediği çizgi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları kıyaslanıyor.

Yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıdan küresel İslamofobiyi sorumlu tutmakta siyasi fayda görüyor" deniliyor.

Yeni Zelanda hükümetinin, özellikle de Başbakan Jacinda Ardern'in, korkunç saldırılara gösterdiği tepkiyle büyük takdir topladığını hatırlatan Economist'teki yazı şöyle sürüyor:

"Ardern, katledilen Müslümanların Yeni Zelanda'yı -'bizi'- temsil ettiğini, saldırganın nefret ideolojisinin ülkede yeri olmadığını vurgulamak için herşeyi yaptı. O yüzden, 20 Mart'ta Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara 'karşı çıkmak' için Türkiye'ye gönderdiğini açıklamak zorunda kalması tuhaf bir durum."

'Erdoğan, Batı'yı suçlayacak kadar ileri gitti'

Economist'e göre, Erdoğan'ın cami saldırıları sonrası yaptığı açıklamalar, konuyu siyasi bir malzeme haline getirdiğine işaret ediyor.

"Erdoğan saldırıları siyasi puan toplamak ve Mart ayı sonundaki yerel seçimler öncesi muhafazakar tabanını canlandırmak için kullandı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığı konuşmalarda cami saldırılarını Türkiye ve İslam'a karşı kapsamlı bir komplonun parçası olarak tarif etti.

"18 Mart günü verdiği bir mülakatta (Erdoğan) Batı'yı, Christchurch katilinin internete koyduğu, Türklerin Avrupa'dan sürükmesi ve Erdoğan'ın öldürülmesi çağrılarını da içeren manifestosunu hazırlamakla suçlayacak kadar ileri gitti. 'Bunun arkasında çok ciddi bir grup var. Yoksa Batı neden sessiz kalıyor? Kurdular, hazırladılar ve eline verdiler' dedi"

Cuma günü İstanbul'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Türkiye ile aralarındaki "yanlış anlamaların ortadan kaldırıldığını" söylemişti.

Winston Peters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Zelanda vatandaşlarının Türkiye'ye ziyaretleri konusunda güvence verdiğini, vatandaşlarının hoşgörü ve sevgiyle karşılanacaklarını söylediğini belirtmişti.

Peters, Erdoğan'ın cami saldırılarının videosunu bazı seçim mitinglerinde göstermesinin gündeme gelip gelmediği ile ilgili soruya ise "Hayır" yanıtı vermiş, "Bunun gerekli olduğunu düşünmedim. Çünkü artık bunu yapmıyorlar" demişti.