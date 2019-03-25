Samsun'da eski MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta bağımsız aday, favori yine AKP

Video Haber: Efe Öç

Bir zamanlar "denize sırtını dönmüş kent" olarak anılan Samsun'da bugün ilk dikkat çeken şey sahil hattında yaşanan canlılık.

Bu canlılık özellikle Atakum sahilinde daha da artıyor. Peş peşe sıralanan mekanlar, yeni binalar ve mavi bayrakjlı plajlar, bu muhitin neden Samsunluların gözdesi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Ancak madalyonun diğer yüzü buraya çok uzakta değil.

Sahile araçla birkaç dakika süren tırmanış sonrası Samsun'un bir başka yüzü ortaya çıkıyor.

Atakum Belediyesi'nin Seyir Tesisi ismini verdiği mekandan, panaromik olarak sahilin izlenmesi planlanmış.

Fakat halen inşası devam eden bir yüksek katlı bir konut projesi, bu manzaraya ait bir görüntü vermiyor.

80 yaşında bir fotoğrafçı olan Metin İşler de özellikle bu bölgedeki imar planlaması sıkıntısına dikkat çekiyor.

1962 yılından bu yana Samsun'da fotoğraf çeken İşler, birçok kere havadan kenti görüntüleme imkanı bulmuş.

Bu eski fotoğrafları gösterirken de yeşil alanların nasıl hızla azaldığını gösteriyor. Başta sahil kesimi olmak üzere yapılanları överken de Samsun'un halen "kalınan değil uğranan" bir kent olduğuna dikkat çekiyor.

Samsun'da kentlilerle konuştuğunuzda, imar sorunları, dar yollar ve ulaşıma ilişkin sıkıntılar dile getirilse de herkesin ortak olarak dile getirdiği, "kentin hak ettiği yerde olmadığı" düşüncesi.

'Samsun'u Samsunlular yönetmeli'

Karadeniz'in nüfus olarak en büyük kenti olan Samsun'da bölgedeki farklı illerden de çok sayıda kişi yaşıyor.

Sevdamız Samsun adlı platform da bu farklılığı "Samsunluluk" çatısı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kentteki bir Terme pidecisinde bir araya geldiğimiz platformun üyelerinden Nuri Seven, Samsun'un belediye başkanının yerli olması gerektiğini savunuyor.

"Samsun'u Samsunlular yönetmeli" düşüncesi, farklı siyasi görüşlerden olmalarına karşın bu platformun tüm üyeleri tarafından paylaşılıyor.

Samsun'da kimler aday, hangi isim öne çıkıyor?

Samsun'u, ANAP'lı Yusuf Ziya Yılmaz'ın 2003 yılında AKP'ye katılmasından bu yana iktidar partisi yönetiyor.

AKP Samsun Millletvekili Mustafa Demir, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı.

CHP'nin aday çıkarmadığı kente İYİ Parti de iddialı bir kampanya süreci yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, CHP'den 26. Dönem milletvekilliği yapmış olan Hayati Tekin aday gösterildi.

Samsun'da eski MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da bağımsız aday.

Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle Ocak ayında partisinden ihraç edilmişti.

Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti'nin "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" teklifinin Meclis gündemine gelmesi teklifine destek vermişti.

Kentte oy anlamında önemli bir karşılığı olan Usta'nın bağımsız olarak seçime girmesinin ise İYİ Parti'nin oyunu azaltacağı ve bu durumun AKP adayı Demir'e yarayabileceği yorumu yapılıyor.