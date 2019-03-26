Şırnak'ın Cizre ilçesine, 2015 sonunda başlayan çatışmaların sona ermesinin ardından Eylül 2016'da kayyum atanmıştı. AKP adayı Eşraf Müjde "Bu bölge yalnızca huzur istiyor" diyor. HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Güler Tunç'a göre ise AKP'nin "Kayyum atarız" demesinin nedeni, "korkması". Çağıl Kasapoğlu'nun haberi.
Cizre'de çatışmalar sonrası kayyum döneminin yerel seçime etkisi ne olur?
- 26 Mart 2019
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