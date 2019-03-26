Hayalimdeki Antalya: Doğayla iç içe, kardeşlik içinde bir kent

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Antalya, 1980'li yıllardan itibaren turizmin gelişmesi sonucu büyük bir dönüşüm yaşadı.

Büyük göç alan kent, önemli şehircilik sorunlarıyla karşı karşıya.

Tarımla uğraşan bir aileden gelen ve turizm sektöründe çalışan Hüseyin Varol BBC Türkçe'ye, kentin 1980'lerde başlayan büyük dönüşümünü ve bugünkü sorunlarını anlatttı.

Varol, kentin devam eden genişlemesinin seraları ve portakal bahçelerini yuttuğunu vurguluyor ve hayalinde doğayla iç içe ve kardeşlik içinde bir kent olduğunu söylüyor.