İstanbul'un Erdoğan'lı 25 yılı: Mağduriyet, icraat, semboller ve rant

Haber-Araştırma: İrem Köker

Kamera-Kurgu: Osman Kaytazoğlu & Ege Tatlıcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam 25 yıl önce bugün yapılan yerel seçimlerde sürpriz bir zafere imza atarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

O dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Erdoğan, İstanbul'da oyların yüzde 25,19'unu alarak, sandıktan birinci çıktı.

Refah Partisi, sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da belediye başkanlığını kazanmayı başardı. Milli Görüş olarak adlandırılan bu İslami hareket, 25 yıldır her iki şehri de yönetmeyi sürdürüyor.

Bu seçimler, hem Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun hem de Türkiye'de siyasal İslam'ın yükselişi açısından dönüm noktası olarak görülüyor.

Refah Partisi'nin ilerleyen yıllarda genel seçimlerden de birinci çıkmasına neden olacak olan bu yükselişinde tabandaki örgütlenmesi kadar merkez sağ ve soldaki bölünmüşlük, artan yolsuzluklar ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki kent sorunları önemli rol oynadı.

Refah Partisi bu zafere nasıl imza attı? Erdoğan'ın damgasını vurduğu İstanbul'un son 25 yılında neler yaşandı? 1994 yerel seçimleri Erdoğan'ın siyasi yolculuğunda nasıl rol oynadı?

Gazeteci ve Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, gazeteci-yazar ve Refah Partisi'nin o dönemki İstanbul Hanımlar Komisyonu Başkanı Sibel Eraslan, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Sekreteri Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ve Öğretim Üyesi ve eski İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, BBC Türkçe'ye anlattı.