"Yeşil Bursa" sanayi ve göçle nasıl değişti?
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'Yeşil Bursa' sanayi ve göçle nasıl 'Gri Bursa'ya' dönüştü?

  • 28 Mart 2019

Haber: Aylin Yazan

"Tarih, doğa, turizm, tarım" kenti olan Bursa, 1970'lerde otomotiv sanayi ile birlikte büyük bir değişim geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor.

"Bursa çoklardan yoklara gitti" diyen gazeteci yazar Osman Gürçay, kentin son 50 yılını anlatıyor.

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