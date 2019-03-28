'Yeşil Bursa' sanayi ve göçle nasıl 'Gri Bursa'ya' dönüştü?

Haber: Aylin Yazan

"Tarih, doğa, turizm, tarım" kenti olan Bursa, 1970'lerde otomotiv sanayi ile birlikte büyük bir değişim geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor.

"Bursa çoklardan yoklara gitti" diyen gazeteci yazar Osman Gürçay, kentin son 50 yılını anlatıyor.