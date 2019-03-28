BBC İzleme Servisi, Ocak ayında Türkiye'deki haber kanallarında yayımlanan siyasi tartışma programlarında konukların cinsiyet dağılımını inceledi. 5 büyük haber kanalında 302 farklı konuktan sadece 39'u, yani yüzde 12,9'u kadındı.

BBC, bir ay boyunca CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü, Tarafsız Bölge ve Türkiye'nin Gündemi;

NTV'de yayımlanan Bugün Yarın ve Siyasi İşler;

A Haber'in Canan Barlas ile Gündem, Memleket Meselesi ve Satır Arası;

Habertürk'te yayımlanan Türkiye'nin Nabzı, Teke Tek, Nedir Ne Değildir, Enine Boyuna ve Gerçek Fikri Ne;

TRT Haber'de yayımlanan Siyaset Artı, Basın Kartı ve Dışa Bakış programlarını inceledi.

Tartışma programlarındaki konuk sayılarının dağılımı

Ocak ayı boyunca en fazla kadın konuk alan haber kanalı, TRT Haber oldu. Toplamda 40 konuktan 10'u, yani çeyreği kadındı.

Habertürk, 107 erkeğe karşılık 17 kadın konuk çıkardı.

A Haber'deki kadın konukların sayısı 5, erkek konukların sayısı ise 43'tü.

CNN Türk'teki kadın konukların sayısı da 5'te kaldı, erkeklerin sayısı ise 58'di.

Ocak ayında siyasi tartışma programlarına en az kadın konuk çıkaran kanal ise NTV oldu. İki programa çıkan 27 konuktan sadece 2'si kadındı.

Sadece erkeklerden oluşan tartışma programları da yaygın

Ocak ayı boyunca bu kanallarda kadın konuk sayısının erkek konulardan daha fazla olduğu bir tartışma programı yayınlanmadı.

Bu 16 programdan 5'i, Ocak ayı boyunca tek bir kadın konuk çıkarmadı: Gece Görüşü, Basın Kartı, Siyasi İşler, Canan Barlas ile Gündem ve Teke Tek

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CNN Türk'te yayımlanan Türkiye'nin Gündemi programı bütün ay boyunca sadece 1 kadın konuk aldı.

Habertürk'teki Nedir Ne Değildir'in bir bölümünde 8 erkek konuğa karşılık 1 kadın vardı.

TRT Haber'in Siyaset Artı, Dışa Bakış programları, A Haber'in Memleket Meselesi programı ile Habertürk'ün Enine Boyuna ile Gerçek Fikri Ne programlarında, ocak ayı boyunca birer kez kadın ve erkek konuk sayısı eşitti.

Siyaset Artı, en fazla kadın konuk çıkaran program oldu. Bir ay boyunca 9 erkek konuğa karşı 5 kadın konuk programa katıldı.

Kadın konuk sayısı ciddi oranda az olsa da, en fazla izlenen programların bir kısmının moderatörü kadın.

16 programdan 5'i kadın moderatörler tarafından sunuluyor. TRT Haber ve NTV'de ise ocak ayı boyunca kadın moderatörün olduğu hiçbir siyasi tartışma programı yayımlanmadı.

Çoğunlukla hükümet yanlısı konuklar ekrandaydı

Programlara katılan kadın konuklar çoğunlukta aynıydı. Örneğin hükümete yakın görüşleriyle bilinen Halime Kökçe, TRT Haber'in Siyaset Artı programının 5 bölümünde de konuk olarak yer aldı.

Aynı şekilde hükümete yakın görüşleri savunan Nagehan Alçı da, Habertürk'teki tartışma programlarından dördünde yer aldı.

Hükümet yanlısı gazeteci Hilal Kaplan da A Haber'in 4 programına katıldı.

Nihal Bengisu Karaca, Habertürk'teki üç programa katıldı.

Merve Şebnem Oruç ve Sevilay Yılman da Habertürk'te ikişer kez tartışma programına katıldı.

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Tartışma programlarındaki cinsiyet eşitsizliğine tepkiler

Konuk dağılımındaki bu cinsiyet eşitsizliği, Türkiye'deki gazetecilerin dikkatinden de kaçmadı.

17 Ocak'ta Journo isimli haber sitesine konuşan Ahu Özyurt; "Her kategoriden kadının, kendilerini artık oraya ait görmedikleri için çekildiklerini görmeye başladık. Artık yazacak yerimiz, söz söyleyecek yerimiz yok, tartışma programlarında bize doğru ortam verilmiyor diyen çok kadın var" dedi.

Sosyal medyada da bu cinsiyet eşitsizliği eleştirildi:

@MeralGencoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Tv de kanallarda ne var diye bakayım dedim🙄çok sıkıcı🙄seyretmeye seyretmeye sıkıcı gelmeye başlıyor sanırım🙄 Hele o tartışma programları ne öyle☹️ saydım üç kanalda sadece 3 kadın vardı diğerleri hep erkek☹️🙄 Şirinler Doraemon olsa da seyretsek modundayım...🙈😂🙄 — Meral Gençoğlu (@MeralGencoglu) 23 Ocak 2019

Kadınların sorunlarının konuşulduğu tartışma programlarında hiç kadın konuk olmaması da sosyal medyada eleştirildi: