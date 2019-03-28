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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizinin yüzde 1300'e ulaşması ile ilgili "bilgi kirliliği" yaşandığını söyledi.

Bakan Albayrak, "Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi." dedi.

NTV televizyonunda soruları yanıtlayan Bakan Albayrak, "iç ve dış piyasada speküle edilme ihtimali olan alanları güçlendirecek savunma mekanizmaları üzerine çerçevelerin belirlendiğini" de söyledi.

Hafta içerisinde yüzde 1300'ü aşan Londra'daki swap piyasasında, Türk Lirası'nın gecelik faizi, Perşembe günü tekrar yüzde 25 düzeylerine geriledi.

Lira da dolar karşısında yüzde 3,7 civarında değer kaybetti.

Perşembe gün içerisinde değer kaybının yüzde 5'in üzerine çıkmasıyla 5,60'ı aşan dolar/TL paritesi, daha sonra 5,52 düzeylerine kadar gevşedi.

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi

Albayrak: Süreç normalize oldu

Bakan Albayrak, süreç bugünden itibaren normalize oldu diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Londra uluslararası bir piyasa. Türkiye olarak kullanmaya devam edeceğiz. İş birliklerimiz olacak" diye konuşan Bakan Albayrak "Borsa bugün dengeli bir süreç geçirdi. Dengelenme süreci her iki piyasada olsun normal bir şekilde seyrediyor

Albayrak seçimden sonra reform sürecine girileceğini belirterek, "8 Nisan haftasında genel bir çerçeveyi ortaya koyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Perşembe günü Ankara'da partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, "Bir daha kur, faiz ve enflasyon şer üçgenine sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız." demişti.