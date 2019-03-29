Yozgat: Hayaller ve gerçekler

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Yozgat küçük ama Orta Anadolu'nun sosyal, kültürel ve siyasal özelliklerini yansıtması açısından dikkat çekici bir şehir.

Türk sağının muhafazakâr-milliyetçi-mukaddesatçı kavramlarıyla tanımlanan kanadının güçlü olduğu kent, bu siyasi hatla ilgili gelişmeler açısından da önemli bulunuyor.

Yine "taşra meselesi" ele alınırken de çok sık başvurulan bir "marka" Yozgat. Kimilerinin deyişiyle "tam anlamıyla taşranın markası".

Son yıllarda ise özellikle mizah haber sitesi Zaytung'un Yozgat'la ilgili haberleri ve Yozgat'la ilgili sosyal medya üzerinden yapılan esprilerin yaygınlığı, şehri bir "espri konusu" haline getirmiş durumda.

Peki Yozgat esasında nasıl bir yer? Dışarıdan bilinen ve içeriden yaşanan Yozgat arasında ne farklar var? Burası gerçekten hiçbir şey olmayan ve insanların sıkıldığı bir bozkır kenti mi?

Öykülerinde de Yozgat'a yer veren yazar ve kamu çalışanı Mustafa Çiftçi, bu soruları yanıtlıyor.

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