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31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu %48,79 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Binali Yıldırım'ın önünde. İmamoğlu, "Bu işin matematiksel süreci sona erdi" derken, AKP ise sandıklarda usülsüzlük yapıldığı iddiasıyla sonuçlara itiraz etmeye hazırlanıyor.

AA, günün ilk saatlerinde uzun süre İstanbul'a ilişkin verilerini güncellememiş, son dakikalara kadar baş başa yarışan iki aday da zaferini ilan etmişti. Pazartesi sabahı ajans oyların güncellenmiş halini paylaştı: İmamoğlu oyların yüzde 48,79'unu, Yıldırım ise yüzde 48,51'ini aldı.

YSK Başkanı Sadi Güven de İmamoğlu'nun 27.889 oyla Binali Yıldırım'ın önünde olduğuna ilişkin verileri paylaştı.

Resmi Twitter hesabındaki profil bilgisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak güncelleyen İmamoğlu, "Bu işin matematiksel süreci sona erdi" diye konuştu.

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CHP seçim koordinasyon merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Bir an önce İstanbul'a hizmete başlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir an önce bu sürecin başlamasını desteklemesini diliyorum" dedi.

Öte yandan AKP'li yetkililerden sonuçlara itiraz edileceğine ilişkin üst üste açıklamalar yapıldı.

"Geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor" diyen Yıldırım, İmamoğlu ile aralarındaki oy farkının "10 katından fazla" iptal edilen oy olduğu, bunun yanında "yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var" olduğu gerekçesiyle itiraz sürecini işleteceklerini duyurdu.

Yıldırım, İstanbul'da gazetecilerin "kazandık" açıklamasına ilişkin sorularına, "Biz YSK'dan önce resmi sonuçları belirleriz. Dün 23.15 itibariyle gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve çıkıp sonuç açıkladık. Ondan bu yana yaşananlar ise bu bizim için yeni bir durumdu" şeklinde yanıt verdi.

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İstanbul Belediye Başkanı'nın YSK tarafından tespit edileceğine vurgu yaptı yapan Yıldırım, "Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz, ancak sürecin devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor" diye de ekledi.

Yıldırım'ın ardından AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da bir basın toplantısı düzenledi.

Parti teşkilatına ulaşan tutanaklar olduğunu söyleyerek elindeki bazı belgeleri gösteren Şenocak, "Partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik. İstanbul'da sonucu etkileyecek usulsüzlükler fazlasıyla mevcut. Bunu ispat etmeye fazlasıyla hazırız" dedi.

Şenocak şöyle devam etti:

"YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye devam ediyoruz. Biz başkaları gibi her seçim sonuçlarında mızmızlanan, hazımsızlıkla sağa sola saldıran taraf olmadık. Şeffaf bir sonucun peşine düşmemize farklı anlamlar yüklemesinler. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç, AK Parti ve sayın Binali Yıldırım'dır. "