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5 yıl İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 24 bin bin 408 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. AKP sonuca itiraz etti.

Yaklaşık 30 yıldır Beylikdüzü'nde yaşayan İmamoğlu ilçede genelde "dürüst ve mütevazı" kişiliğiyle hem CHP hem AKP seçmeninin takdirini toplamış durumda.

Beylikdüzü ilk bakışta düzenli binaları, geniş yolları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor.

İmamoğlu'nun ilçeye kültür merkezleri de yaptığını söyleyen seçmenleri, sosyal belediyeciliğini övüyor.

Otizmli çocuğu olan Gülcan Akarslan, İmamoğlu'nun engellilerle özel olarak ilgilendiğini anlatıyor.

AKP seçmeninin yoğun olduğu Yakuplu semtinde de İmamoğlu kişiliğiyle takdir topluyor. Ancak Yakuplular, "İmamoğlu'nun semte bir katkısı olmadığından" yakınıyor.