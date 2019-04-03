ABD Başkan Yardımcısı Pence'den S-400 uyarısı: Türkiye kararını vermeli

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Washington'da NATO ile ilgili bir toplantıda, Türkiye'yi Rusya'da S-400 füze savunma sistemi satın alma konusunda uyardı.

Pence "Türkiye kararını vermeli. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımıza zarar verecek dikkatsiz kararlarıyla bu iş birliğinin güvenliğini riske atmak mı?" dedi.

Pence ayrıca "Türkiye'ye açıkça belirttik ki NATO müttefiklerimizin ittifakımızın birliğini tehdit edecek şekilde düşmanlarımızdan silah satın alması karşısında tepkisiz kalmayız" dedi.

Washington Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi almasını Türkiye'ye satacağı F-35 savaş uçaklarının güvenliği için bir tehdit olarak görüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cevap: ABD kararını vermeli

Pence'in uyarısına Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'dan cevap geldi. Oktay attığı İngilizce tweette "ABD kararını vermeli. Türkiye'nin dostu olarak mı kalmak istiyor yoksa teröristlerle el ele verip NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını zayıflatarak dostluğumuzu riske atmak mı?" yazdı.

@fuatoktay06 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies? — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 3 Nisan 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD'ye Rus S-400 füze savunma sisteminin ABD ya da NATO askeri teçhizatına tehdit oluşturup oluşturmayacağına dair bir çalışma grubu kurulmasını teklif ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu "(S-400'ler) NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bu yüzden ABD'ye teknik bir çalışma grubu kurup bu sistemin tehdit oluşturmayacağından emin olmayı teklif ediyoruz" dedi.

ABD daha önce de Türkiye'ye "Rusya'dan S-400 füzelerini alırsanız, yaptırım uygulayabiliriz" uyarısında bulunmuştu.