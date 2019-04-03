Enflasyon Mart ayında %19,71 oldu

Telif hakkı Getty Images

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 19,71 olarak gerçekleşti.

Reuters haber ajansının anketinde piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 19,57 olacağı yönündeydi.

Mart'ta aylık enflasyon ise yüzde 1,03 oldu.

2017'den bu yana enflasyonun seyri

Merkez Bankası, son Enflasyon Raporu'nda bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 14,6'ya gerileyeceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini, bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin iyileşme gözlenene kadar sıkı para politikasının devam edeceğini belirtiyor.

Hükümetin de enflasyonla mücadeleye dair yeni bir program açıklaması gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Pazartesi günü gerçekleştireceği basın toplantısında ekonomi yönetiminin seçim sonrasında uygulamaya koymayı planladığı yeni reform programını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Enflasyon Ekim 2018'de yüzde 25,24 seviyesine yükselerek son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ana harcama gruplarında fiyat artışları (Yıllık değişimler, %)

Gıda enflasyonu %30'a yakın

Ana harcama grupları bazında bakıldığında yıllık bazda fiyatların en hızlı arttığı grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Mart ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 29,77 olarak gerçekleşirken, aylık fiyat artışı ise yüzde 2,44 olarak gerçekleşti.