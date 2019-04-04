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Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına yapılan itirazların ardından İstanbul'da kimi ilçelerde oyların sayımı sona ererken kimi ilçelerde halen devam ediyor. CHP "sonucun fazla değişmediğini", AKP ise Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın "19 bine düştüğünü" söylüyor.

İstanbul'da ilçe seçim kurulları 18 ilçede oyların yeniden sayılması kararını almıştı.

Kartal, Silivri ve Çatalca'da oyların tamamı, diğer 15 ilçede ise geçersiz oyların sayılması kararı alındı.

DHA'nın haberine göre Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih İlçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediklerine tekrar herhalde bakılacak" dedi.

Her iki parti heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken bir kısmı kendilerine ayrılan çadırda beklemeye devam etti.

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'Sonuç fazla değişmiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Perşembe sabahı Fox TV'ye yaptığı açıklamada İstanbul'da üç ilçede sayımın bittiğini, sonucun ise "fazla değişmediğini" söyledi.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel ise A Haber televizyonuna, "İstanbul'da şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü" açıklamasında bulundu.

Özel, oyların tamamının sayılması halinde, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını öne sürdü.

İki dönem CHP'de milletvekilliği yapan gazeteci Barış Yarkadaş, yapılan son sayımlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4.171.390 oy ile AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın 4.151.351 oy sayısından 20 bin 39 oy önünde olduğunu belirtti.

@barisyarkadas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin İstanbul genelinde son durum:



Ekrem İmamoğlu 4,171,390



Binali Yıldırım 4,151,351



Arada, CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine 20,039 fark var.



Tüm sandıklarda yapılacak olan bir sayım bile sonucu değiştirmez. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 4 Nisan 2019

BBC Türkçe muhabiri Esra Yalçınalp, Çarşamba günü Eyüp'teki oy sayımının sona erdiğini aktarmıştı.

Geçersiz oy tartışması

Pazar günü yapılan yerel seçimlerin YSK tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım'ın 24 bin 408 oy önünde tamamladı.

İstanbul'da AKP'nin itirazlarının temel gerekçesini "geçersiz oylar" oluşturuyor.

CHP yetkilileri ise geçersiz oyların yeniden sayılmasının hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söylemişti:

"Sandıkların kapandığı anda geçersiz oylar sayıldığında ıslak imza tutanaklarının altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki, geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki bir gerekçe oluşmuş olsun.

"Seçim günü sandıklar açıldığında bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı, bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi tamamen mesnetsiz ve hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmayan bir yaklaşımdır. Eğer, herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılması ile ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Ama tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı yoktur."

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise "seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy" tespit ettiklerini söylemişti.