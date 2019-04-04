Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, BBC'nin sorularını yanıtladı. Giderek kapanan farkın, iki tarafa da yapılan "maddi hatalar" nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen İmamoğlu, "Sonucu değiştirecek bir verinin çuvallarda olmadığına eminim" dedi.

BBC Türkiye Muhabiri Mark Lowen'a konuşan Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklamasını ve sonrasında İstanbul'a asılan afişleri "nezaketsizlik" olarak değerlendirdi.

İmamoğlu, YSK'nın verileri üzerine, Anıtkabir özel defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzaladığını söyledi. "Türkiye'nin gelecekteki Cumhurbaşkanı olacak mısınız" sorusuna ise "Allah bilir" yanıtını verdi.