İstanbul'un bazı ilçelerinde geçersiz oyların yeniden sayımı sürüyor

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da bazı ilçelerdek geçersiz oyların yeniden sayımı sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Cumartesi günü yabancı basın kuruluşu mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerde onları zor duruma düşürecek bir tavırları olmayacağını kaydetti.

"Biz geçmişte de muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerle çalıştık. Asla kasten zor duruma düşürecek bir tavır içerisinde olmayız. Bizim belediye meclislerindeki arkadaşlarımız her zaman, muhalefetteki bir belediye başkanının getirdiği bir öneriyi şehir halkının faydasınaysa destek vermiştir" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir, şehir halkının faydasınaysa; iki, ekonomik rasyonaliteye uygunsa. Biz, demokratik nezaket içerisinde ve hukuk kuralları içerisinde bizden olan ya da olmayan her belediyeyle çalışırız."

Çelik, belediye ihaleleriyle ilgili düzenlemelerde değişikliğe gidileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını da söyledi:

"O bir yerde çıktı, bir köşe yazısı olarak çıktı, şu anda öyle bir gündemden haberimiz yok. Sanki bütün belediyelerin yapacağı ihalelere Ankara'dan karar verilecekmiş gibi bir şey söylüyor, böyle bir şey imkansız zaten. Onu yazan bir köşe yazarı dışında da ben bir yerden duymadım."

'Belediyeden evrak kaçırıldığı' iddiaları

Telif hakkı Getty Images Image caption AKP Sözcüsü Ömer Çelik yabancı basının sorularını yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden evrak kaçırıldığı yönünde söylentilerle ilgiliyse Çelik, "boş spekülasyonlar" yorumunu yaptı:

"Bu dijital çağda neyi saklayacaksınız?Yapılan ihaleler belli, sonuçları belli, harcamalar belli, neyi saklayacaksınız? Orada belediye meclisi kararları belli.

"Bu iddia elli sene önce, her şey kağıtla sınırlıyken söylense anlayacağım. Çoğu yerde birçok belediye başkanı devralmadan önce müfettişleri çağırır, tekrar gözden geçirir. Hukuk yolları açık. Bunlar boş spekülasyonlar."

'Demokrasiye darbe' yorumları

Hükümete yakın bazı köşe yazarları ve sosyal medya kullanıcıları seçim sonuçlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde "demokrasiye darbe" yorumunu yapmıştı.

Çelik bunun kendilerinin resmi görüşü olmadığını söyledi.

YSK'nın son açıklayacağı kararın kesin olduğunu ve bunu kabul edeceklerini söyleyen Çelik, "Bu sayımlar sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı karar kesindir. Zaten sayımı da onlar yapıyorlar. Dolayısıyla açıkladıkları zaman kimi açıklamışlarsa ona saygı duyacağız, ne karar açıklarlarsa ona saygı duyacağız, itiraz sürecinin sonunda" dedi.

Çelik basın toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mazbata sürecini 'Sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir" ifadesini kullandı.

Bu açıklamaya yanıt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den geldi.

@UnalCevikoz tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Istanbul’luların çoğunluğunun tercihi Ekrem İmamoğlu olmuştur. “Hukuki süreç” kısvesi altında itiraz ve yeniden sayım fetişizmine gerek yoktur. Sonucu değiştirmek için değil hazmetmek için çalışmak daha sağlıklı olacaktır. — Unal Cevikoz (@UnalCevikoz) 6 Nisan 2019

Ekrem İmamoğlu: Geçersiz oyların yüzde 57,5'i sayıldı, oy farkı 17 bin 719

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saat 17.15 itibarıyla geçersiz oyların yüzde 57,5'inin sayımının sonlandığını, Binali Yıldırım ile arasındaki farkın 17 bin 719 olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, bu bilginin YSK'dan alınan güncel veriyle elde edildiğini de kaydetti.

Kırklareli'nde yeniden sayım sonucunda ise Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun belediye başkanlığı kesinleşti.

Kesimoğlu, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Derya Bulut'tan tebrikleri kabul ettikten sonra BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuç sadece Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın seçilmesine ilişkin bir sonuç değil, Kırklareli'nin demokrasi anlayışının Türkiye'ye örnek olabilecek bir fotoğrafını ülke kamuoyunun önüne sunmuş olduk" dedi.