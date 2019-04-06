Kırklareli'nde yeniden sayım: Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun belediye başkanlığı kesinleşti
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Kırklareli belediye başkanlığı'nde yeniden sayım: Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kesinleşti

  • 6 Nisan 2019

Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu seçim yarışını, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'a karşı 112 oy farkla kazandı.