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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İstanbul'da 38 ilçede oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Anadolu Ajansı, AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinin başvuruyu YSK'ya iletilmek üzere Pazar günü İl Seçim Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu. AKP, Büyükçekmece ilçesinde ise "usulsüz seçmen kaydı yapıldığı" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesini istiyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Ortada bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var" açıklamasında bulundu. Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin usulsüz bir şekilde seçmen kaydının yapıldığını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise seçmen listelerinin açıklanmasının ardından CHP'nin Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiğini, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydının silindiğini söyledi. Öztrak, "31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?" dedi.

İl Seçim Kurulu, AKP'nin itirazınıı reddetmişti

AKP Büyükçekmece İl Başkanlığı, "usulsüz seçmen kaydı" iddiasıyla Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

İl Seçim Kurulu başvuruyu geçen hafta reddetti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden önce usulsüz seçmen kayıtlarıyla ilgili iddialar ise muhalefet partilerinden geliyordu.

Bu iddialar üzerine YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçimlerden önce yaptığı açıklamada, "Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok" demişti.

AKP'nin usulsüz seçmen kaydı iddiasını dayandırdığı Büyükçekmece'de yürütülen soruşturma ile ilgili son durumu, AKP'li ve CHP'li yetkililerin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamaları derledik.

Telif hakkı YENI SAFAK Image caption AKP Büyükçekmece İl Başkanlığı'nın usulsüz seçmen kaydı iddiasıyla Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline yönelik başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından geçen hafta reddedildi

'11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Pazartesi günü "usulsüz seçmen" iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

Ali İhsan Yavuz, 13 ilçeyi incelediklerini, bu ilçelere dair elinde veri olduğunu söyledi.

Yavuz'un Büyükçekmece'deki usulsüz seçmen iddialarına yönelik açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçi, nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş 28 Mart 2017'de. Bu kişi sahte belge düzenliyor ve birtakım işlemler yapıyor.

"353 kişi, suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Bu kişi 28 Mart'ta giriyor 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 17 Ocak'ta iş bitiyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydında şüphe oluşturacak şekilde… Bu belediyedeki ayak. Bunun başka uçları var. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un dışından ya da Büyükçekmece'nin dışından…

"100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu kişi, 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres, 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunmayan, 129 boş daire, inşaatı bitmemiş yerlere kişi yerleştiriyor. Boş arsa, ikamet kaydediliyor. Konut olmayan anaokulunu, TIR garajını ev olarak gösteriyor. Yine konut olmayan TIR garajı da adres olarak gösterilmiş kişiler buraya da kaydedilmiş. 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar 13 ilçeyi inceledik, elimde 13 ilçeye ait veri var."

Telif hakkı Getty Images Image caption Ali İhsan Yavuz

'YSK bu kumpasın kesinlikle bir parçası olmamalıdır'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Büyükçekmece iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

"31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş? Nüfus müdürlüğü emrine verilen Büyükçekmece'deki işçi kadrosundan bir kişinin yaptığı usulsüzlük 354 seçmeni kapsıyor. Ki bu kişi 2017'de bunu yapmış. Biz CHP olarak seçmen listeleri açıklandıktan sonra Büyükçekmece'de 767 kişiye itiraz etmişiz. Bunun üzerine 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydı silinmiş arkadaşlar, bu iş bitmiş.

"Bahsini ettikleri yıkılmış bina kentsel dönüşüm sürecinde olan bir bina. Burada yaşayanlar etrafa yerleşmiş. Seçmen kayıtları orada kalmış. Polis de bunu araştırmış. Olmayan işlerden böyle sonuçlar çıkarılıyor. Kendi partileri seçimlerden önce dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde diye böbürlenip duruyordu. Şimdi milleti yanılttıkları anlaşılıyor. Eğer bu kadar sistemde güvensizlik varsa milleti yanıltan bu yöneticileri hakkında partileri ne yapacaktır merak ediyorum.

"Bu organize usulsüzlük iddiası saçmadır, YSK bu kumpasın kesinlikle bir parçası olmamalıdır, görevini yerine getirmelidir."

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Ocak ayında Büyükçekmece'de bir kişi tutuklandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, daha önce de bu konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada Büyükçekmece belediye başkanlığının ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışan bir görevlisinin konuyla ilgili olarak tutuklandığını dile getirmişti.

Büyükçekmece'deki iddiaların kaynağında yer alan nüfus müdürünün adı Mehmet Özgür Samanlı.

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Özgür Samanlı, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla 19 Ocak 2019'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, konuyla ilgili olarak Ocak ayında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre nüfus memuru Samanlı'nın ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişi kaydedildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Samanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlatmıştı.

'İki parti de listelere itiraz eti'

Sözcü gazetesinin 8 Nisan tarihli haberine göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan da 12 Şubat tarihinde tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklandı.

Habere göre Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran, Adem Yazır ile nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı, Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan, Ömer Çebi, Talat Üstündağ, Ayhan Ocakbaşı, Macit Başalmaz ve belediye başkanının yeğeni Arif Akgün hakkındaki soruşturma devam ediyor.

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak, Sözcü gazetesine konuyla ilgili yaptığı açıklamasında seçmen listeleri açıklandıktan sonra iki partinin de Büyükçekmece'de itirazlarının olduğunu söyledi:

"Soruşturmayla ilgili bir bilgim yoktur. Seçmen listelerine CHP ve AKP de itiraz etmiş ve bu itirazların sonucunda kesinleşen seçmen listesiyle seçime gidilmiştir. Büyükçekmece'de CHP'nin adayı Hasan Akgün kazanmış ve mazbatasını almıştır. İstanbul Büyükşehir Başkanlığını ise Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Ne kadar itiraz ederlerse etsinler, istediği sonuç ortaya çıkmıyor."

31 Mart'taki yerel seçimlerde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün'ün mazbatasını almasına rağmen AKP'nin yaptığı itiraz sonucunda Büyükçekmece'de ilçe belediye başkanlığına dair oylar da yeniden sayılmaya başladı.

Telif hakkı DHA Image caption Büyükçekmece'deki ilçe seçim kurulu

DHA'nın 7 Mart'taki haberinde de Büyükçekmece'de yapılan itirazlar sonucu bazı seçmen kayıtları silinirken bazılarına yapılan itirazların reddedildiğini belirtmişti.

Habertürk'teki verilere göre Büyükçekmece'de 174 bin 661 seçmen kayıtlı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre kullanılan 148 bin 068 oyun 144 bin 733'ü geçerli sayılmıştı.

Büyükçekmece, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi kapsamında geçersiz oyların yeniden sayılmasının tamamlandığı ilçelerden.

Muhalefetin 'usulsüz seçmen' iddiaları

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerden önce usulsüz seçmen kayıtlarıyla ilgili iddialar muhalefet partileri cephesinden geliyordu.

CHP, HDP ve İYİ Parti, seçmen listelerine yönelik usulsüzlükler tepit ettiklerini öne sürmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi önünde usulsüzlük iddialarına ilişkin yaptıkları basın açıklamasında İstanbul'da "19 bin 502 yığma ve taşıma seçmen" tespit ederek bunlara itiraz ettiklerini, sadece 5 bin 862 seçmen hakkındaki itirazlarının kabul edildiğini belirtmişti:

"İstanbulluların hassasiyeti ve CHP olarak bizlerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma, taşıma seçmen tespit ettik. Birçok ilçede seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayıda yapılan bu yığma girişimi duyarlı vatandaşlarımızın ve emektar örgütlerimizin çalışması sonucu engellendi."

Telif hakkı DHA Image caption CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tartışılan sahte ve hayali seçmenlerin araştırılması için Meclis Başkanlığına araştırma önergesi vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu 165 yaşındaki kadını kim seçmen listesine yazdı? Adı olan ama soyadı olmayan kişileri kim yazdı seçmen listesine? Bunla ilgili suç duyurusu yapacağız" demişti.

YSK Başkanı Güven: Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok

YSK Başkanı Sadi Güven de bu iddialarla ilgili olarak 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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Güven'in Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamaları şu şekildeydi:

"Birtakım değişiklikler yapılması, yanlışlıkların olması çok doğal. Yasa koyucu zaten bu nedenle muhtarlık bölgesi askı listelerinin asılmasını öngörüyor. İki seçim dönemi arasında bu tür yanlışlıklara itiraz etsinler diye seçime katılma hakkına sahip siyasi partilerle de paylaşıyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz, seçim sürecindeki itirazlar üzerine yapılacak değişiklikleri de yine siyasi partilerle paylaşıyoruz.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz. Ülkemizde bulunan yabancılara da kimlik veriliyor. Ancak o yabancıların kimlikleri 99 ile başlıyor ve 99'lu numara ile başlayan kimlik belgelerini sistemimiz kabul etmiyor. Dolayısıyla Suriyeli birinin sistemde oy kullanması diye bir şey söz konusu değil. Oy kullananların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler."