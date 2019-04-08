Telif hakkı Getty Images Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi İstanbul'da basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya gezisi öncesi düzenlediği basın toplantısında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'un 38 ilçesinde tüm oyların yeniden sayılmasına ve Büyükçekmece ilçesinde de seçimin iptaline ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Erdoğan, yerel seçimlerde "organize usulsüzlük" yapıldığını söyledi.

"Bazı yerlerde usulsüzlük olduğu söyleniyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Usulsüzlükler bazı yerlerde değil. Neredeyse bütünü usulsüz. O yüzden böyle bir yola başvuruluyor" yanıtını veren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada 330 bin civarında geçersiz oy var. Sayımı yapılamazsa yapılacak başka şeyler var. Türkiye'de Yalova'da, Ağrı'da benzer olaylar yaşandı önceki seçimlerde. ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar.

"Bu kadar az bir farkla seçimin kazanılması halkı rahatlatmaz. 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin hakkı yoktur. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak itiraz edilmesi gereken merciler bellidir."

Yalova

Türkiye'de bir önceki yerel seçimler, 30 Mart 2014'te yapıldı.

Aralarında Yalova ve Ağrı'nın da olduğu 14 yerde seçimler YSK kararıyla yenilendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yalova Merkez'de 75 bin 813 seçmen 245 sandıkta, Ağrı Merkez'de 79 bin 498 seçmen 310 sandıkta oy kullandı.

Yalova'da önce AKP Belediye Başkan adayı Yakup Koçal'ın 1 oy farkla seçimi kazandığı açıklandı.

CHP'liler, 1137 numaralı sandıkta partilerine çıkan 154 oyun bir oy olarak görüldüğünü, oylarının HDP'ye yazıldığını belirterek Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İtiraz kabul edildi, oylar yeniden sayıldı. Bu sefer de CHP'nin adayı Vefa Salman'ın 6 oy farkla kazandığı duyuruldu.

Bunun üzerine AKP sonuca itiraz etti.

YSK, oy kullanma hakkı olmayan 7 kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptaline karar verdi.

Seçimler 1 Haziran 2014'te yenilendi, CHP adayı Vefa Salman bu kez 6 yerine 356 oy farkla Yalova Belediye Başkanı seçildi.

Ağrı

30 Mart 2014'te Ağrı'da ise Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) nin adayı Sırrı Sakık 10 oy farkla seçimi kazandı.

AKP "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti.

Ağrı İl Seçim Kurulu da "usulsüzlük tespit edildiği" gerekçesiyle bazı sandıklarda oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verdi.

Oylar AKP'nin itirazları doğrultusunda 15 kez sayıldı, bu kez de BDP itiraz ederek oyların yeniden sayılmaya başlanmasında görülen noksanlıklar nedeniyle seçimlerin iptal edilerek tekrarlanmasını istedi.

İptal talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi, seçimler 1 Haziran 2014'te yenilendi.

Sırrı Sakık oy farkını 10'dan 2851'e yükselterek seçimlerden galip çıktı ve Ağrı Belediye Başkanı seçildi.

Şabanözü ve Aydıntepe

30 Mart 2014'te, AKP'nin kazandığı Çankırı'nın Şabanözü ve Bayburt'un Aydıntepe ilçelerinde itirazlar sonrası oylar yeniden sayılmış ve iki ilçede de seçimi MHP kazanmıştı.

Ankara

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara'da çok sayıda usulsüzlük yapıldığı, "mühürsüz ve geçersiz oyların geçerli sayıldığı" gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvurmuştu.

YSK o dönem, CHP'nin seçimin iptali de dahil tüm itirazlarını oybirliğiyle reddetti.