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31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'da 38 ilçede oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuruyla ilgili olarak 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

21 ilçede ise 51 sandıkta oyların yeniden sayımına karar verdi.

YSK, AKP'nin Büyükçekmece ilçesindeki büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvurusunu ise henüz değerlendirmedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Salı günü yaptığı basın toplantısında gün içinde olağanüstü itiraz haklarını kullanarak İstanbul'da seçimlerin yeniden yapılmasını talep edeceklerini söyledi.

Yavuz aynı şekilde Büyükçekmece'deki sonuçlara ilişkin olarak da olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

@aliihsanyavuz54 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 9 Nisan 2019

Seçim Kanunu'nda yer alıyor

Seçimlerle ilgili olarak "olağanüstü itiraz" hakkı 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" tarafından düzenleniyor.

Kanunun 130. maddesinin 2. fıkrası, olağanüstü itiraz hakkına dair düzenlemeyi içeriyor.

Bu maddeye göre İl Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların yanı sıra seçim sonuçlarına etki edebileceği düşünülen olaylara ve hallere dair itiraz gerçekleştirilebiliyor:

"Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez."

Aynı maddeye göre itirazların şu şekilde yapılması gerekiyor:

"Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır."