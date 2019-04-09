Ankara Batıkent'te sokak köpekleri zehirlendi, Yavaş sorumluların bulunması için görevlendirme yaptı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde kimliği belirsiz kişiler sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "vahşet" olarak nitelendirdiği olayın sorumlularının bulunması için görevlendirme yaptığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yol kenarındaki yeşillik bir alanda yedi köpeğin öldüğü görülüyor.

Habertürk, zehirlenen beş köpeğin de klinikte tedavi altına alındığını duyurdu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği, akşam saatlerinde beyaz bir aracın bölgede dolaşarak, sokak köpeklerine zehirli et dağıttığını öne sürdü.

Dernek ayrıca, yine Yenimahalle ilçesinin bir başka semtinde 12 sokak köpeğinin daha zehirlenerek öldürüldüğü yönünde ihbarlar geldiğini de belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından attığı mesajda, olayın sorumlularının bulunması için Zabıta ve Sağlık Dairesi Başkanlığı'nın görevlendirildiğini söyledi.