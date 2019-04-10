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31 Mart'ta yapılan yerel seçimler, pek çok il ve ilçede başa baş bir yarışa yol açtı.

Herkesin gözü İstanbul'da birbirine yakın olan oy oranları ve yapılan itirazlarda olsa da benzer durumda bulunan başka il ve ilçeler de var.

İstanbul dışında oy oranları birbirine en yakın olan bölgelerde yaşananları inceledik.

İller

Muş

HDP'nin seçim sonuçlarına en fazla itiraz ettiği il olan Muş'ta AKP seçimi 538 oy farkla kazandı. HDP, geçersiz sayılan oyların büyük kısmının kendilerine ait olduğunu savunarak oyların tekrar sayılmasını istedi.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP'nin belediye başkan adayı Sırrı Sakık, "Beş ayrı itiraz yaptık ama toptan reddedildi, İl Seçim Kurulu'na maddi hata tespit ettiğimiz belirttik, 103 sandıkta oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunduk. Birçok sandıkta oylarımız değişik partilere yazılmış" dedi ve bir önceki yerel seçimde olduğu gibi Muş'ta seçimin yenilenmesini talep etti.

Sırasıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin başvurularını reddetti. HDP bu karara "Hukuksuzluğa açıkça göz yumuldu" diyerek tepki gösterdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Twitter hesabından "Şaibe yok, galibiyeti kabullenmemek var" dedi.

Kırklareli

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçime bağımsız aday olarak girmeye karar verdikten sonra yarışı ilk sonuçlara göre 248 oy farkla önde tamamladı. MHP'nin adayı Derya Bulut, geçerli sayılması gereken oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle 170 sandığın tekrar sayılması talebinde bulundu.

İlçe seçim kurulu talebi kabul etti.

Kesimoğlu ise il seçim kuruluna itiraz ederek oy sayımını iptal ettirdi. Bunun üzerine Bulut YSK'ya başvurarak oyların sayılmasına yönelik nihai karar çıkarttı. Oyların tekrar sayılması sonucu Kesimoğlu 112 oy farkla seçimi kazandı.

Siyamoğlu, rakibine teşekkür etti.

Yalova

Yalova'da ilk sonuçlara göre 613 oy farkla CHP'nin adayı Vefa Salman sandıktan birinci çıktı.

AKP'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın ilçe seçim kuruluna itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda fark 338'e indi.

Salman, yeniden sayımın ardından yaptığı açıklamada "Bıktım bunları yenmekten, gerçekten bıktım. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsin. Tebliğ edilmemiş, resmi tutanağa bakmamışlar, birleştirme tutanağına bakmamışlar, itiraz dilekçesi veriyorlar. İnsanlarla alay etmesinler. Yalova ile alay ediyorlar yazıklar olsun" dedi.

Öztabak, konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu tekrar sayım kararı verse de CHP'nin itirazı üzerine YSK bu kararı bozdu.

Bartın

Türkiye genelinde ilk sayımlara göre iki aday arasındaki farkın en az olduğu ilk kent durumundaydı.

MHP'nin adayı Cemal Akın, AKP adayı Yusuf Ziya Aldatmaz'a 169 oy fark atarak birinci oldu. Bu fark yüzde 0,43'e denk geliyordu.

AKP ve MHP'nin ilçe seçim kuruluna yaptığı itirazların ardından yapılan yeniden sayımda fark 148 indi. Bunun ardından AKP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine beş sandıkta tekrar sayım yapıldı ve fark 147'ye düştü.

AKP konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı ve tüm oyların tekrar sayılmasını talep etti.

Giresun

Giresun'da ilk sayımlara göre AKP'li Aytekin Şenlikoğlu 280 oy farkla belediye başkanı seçildi.

CHP'nin itirazıyla geçersiz oyların tekrar sayılması üzerine fark 39 artarak 319'a yükseldi.

Karabük

Karabük'te ilk açıklanan sonuçlara göre MHP'nin adayı Rafet Vergili 555 oy farkla seçimi önde bitirdi.

AKP İl Başkanlığı, geçersiz oyların tekrar sayımı için ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. Yapılan sayımda oy sayısında herhangi bir değişiklik olmadı.

Balıkesir

Seçimde herhangi bir il merkezi kazanamayan İYİ Parti'nin zafere en çok yaklaştığı büyükşehir olan Balıkesir'de AKP'nin adayı Yücel Yılmaz 10 bin 57 oy farkla seçildi. Yaklaşık yüzde 1'lik farka denk gelen bu sonucun ardından İYİ Parti, 31 bin 813 oyun geçersiz olduğunu söyleyerek oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu fakat bu itiraz reddedildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, bunun üzerine YSK'ya yapılan başvurunun da aynı gün reddedildiğini açıkladı.

Karaman

Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı, seçimi bin 51 oy farkla AKP'li Mahmut Sami Şahin'in önünde tamamladı.

AKP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu geçersiz oyların sayılmasıyla fark bin 16'ya düştü. AKP tüm oyların yeniden sayımı için YSK'ya başvursa da bu talepleri kabul görmedi.

Uşak

İYİ Parti'nin kazanmaya en fazla yaklaştığı il merkezi Uşak oldu.

İlk sayıma göre AKP'nin adayı Mehmet Çakın, bin 764 oy farkla zafere ulaştı.

İYİ Parti, 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy olduğunu söyleyerek oyların sayılmasını talep etti.

Geçersiz oyların sayılması sonucu AKP'nin oyları arttı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Uşak'taki durum tam bir garabettir. Ankara'da İstanbul'da AKP'nin yaptığı tüm başvuruları kabul eden seçim kurulunun, İYİ Parti'nin Balıkesir, Uşak ve Manisa'da başvurularını kabul etmeyişi, Türkiye'de adaletin adamına göre uygulandığını göstermektedir. Böylesine bir şaibe ile belediye başkanı seçildiği takdirde 5 yıl boyunca bu şaibe tartışılacaktır" açıklamasında bulundu.

İlçeler

İllerin yanı sıra ilçelerde de birbirine çok yakın sonuçlar oluştu. Bunların bir kısmı şöyle:

Denizli'de üç ilçe - Baklan, Honaz ve Babadağ

Denizli'nin Honaz ilçesinde CHP'nin başkan adayı Yüksel Kepenek, AA verilerine göre seçimi rakibi AKP'li Turgut Devecioğlu'nun yedi oy önünde bitirdi. İlçe seçim kurulunun oyları saymasıyla fark üçe düştü. AKP'nin İl Seçim Kurulu'na taşıdığı itiraz üzerine bir kere daha yapılan sayımda fark bire indi. AKP konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

Babadağ ilçesinde de başlangıçta 17 farkla CHP'nin adayı Ali Atlı seçimi AKP'li Salim Demirezen'in önünde tamamladı.

AKP'nin ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz sonucu bu fark iki oy azalarak 15 oldu. AKP'nin iİl Seçim Kurulu'na tekrar sayım için yaptığı itiraz ise reddedildi.

Baklan'da ise AKP'nin adayı Yusuf Gülsever yedi oy farkla İYİ Partili rakibi Hakan Orhan'ı geçti. İYİ Parti'nin oyların tekrar sayımı için ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı itirazlar reddedildi.

Muş - Malazgirt

Malazgirt'te AKP'nin adayı Cengiz Altın, HDP'nin adayı Erdal Çakar'ı 3 oy farkla geçti.

HDP bu ilçede geçersiz sayılan 432 oyun tekrar sayılmasını talep ederek ilçe seçim kuruluna başvurdu. HDP'nin talebi ilçe ve il seçim kurullarının ardından YSK'da da reddedildi.

Böylece AKP bu ilçenin yönetimini HDP'den aldı.

Artvin - Yusufeli

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Anadolu Ajansı'nın ilk verilerine göre dört oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı.

CHP beş oy pusulasının kayıp olduğu, iki oy pusulasının haksız yere yakıldığı ve mühürsüz bir oy zarfı bulunduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Konuyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, kayıp oy pusulalarının seçmenler tarafından sandığa atılmadan yanlarında götürülmüş olabileceğini söyledi ve ayrıca mühürsüz oy pusulasının açılmasına karar verdi. Mühürsüz oy zarfından MHP'ye oy çıkınca haksız olarak yakılan iki oyun sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle Eyüp Aytekin Yusufeli Belediye Başkanı oldu.

CHP'nin adayı Barış Demirci, sosyal medya hesabından olağanüstü itiraz yolunu kullanacaklarını açıkladı.

Yozgat - Aydıncık

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ilk sayıma göre AKP Belediye Başkan Adayı Ahmet Koçak, seçimi 5 oy farkla MHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in önünde tamamladı.

MHP'nin ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz sonucu geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla fark 4'e indi.

MHP bu karara da itiraz ederek İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuru, "İtiraz dilekçesinde öne sürülen iddialar soyut olup, delil ve gerekçeye dayandırılmadığı, bu yasal durum karşısında Aydıncık İlçe Seçim Kurulu'nca tüm sandıklardaki geçerli ve geçersiz oyların yeniden tasnif edildiği" gerekçesiyle reddedildi.

Sarıveliler

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bağımsız aday Halil Kulak seçimi 6 oy farkla kazandı. İkinci sırada yer alan AKP Belediye Başkan Adayı Hayri Samur, tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini açıkladı.

Seçimi üç dönemdir Belediye Başkanı olan Hayri Samur'a karşı kazanan Halil Kulak, 9 Nisan günü mazbatasını alarak göreve başladı.

Çifteler

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde MHP'li Kadir Bıyık, ilk sayıma göre CHP'li rahibi Zehra Konakçı'yı 8 oy farkla geride bıraktı.

CHP, ilçe seçim kuruluna oyların tekrar sayılması için yaptığı başvurusu reddedilince, İl Seçim Kurulu'na itiraz ederek oyların tekrardan sayılması yönünde karar aldırdı. Fakat MHP de bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak iptal ettirdi.

İmranlı

1948'de belediye olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde CHP ilk defa seçim kazandı.

CHP'nın adayı Murat Açıl, 10 oy farkla AKP'li Murat Sevindik'i geçti. AKP bu karara itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını istedi. İtiraz sonucu tekrarlanan sayımda fark iki oy azalsa da sonucu değiştirmedi.

Sincik

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilk sayıma göre bağımsız aday Mehmet Buz, AKP'li rakibi Mehmet Korkut'a 10 oy fark atarak seçimi kazandı.

AKP, ilçe seçim kuruluna bağımsız adayın mühür kısmının altında kalan boşluğa basılan 'evet' mührünün bağımsız adaya sayılamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu.

İtirazın kabul edilmesiyle birlikte gerçekleşen tekrar sayımda Mehmet Buz'un oyu 993'e düştü ve ilk sayımda 10 oy farkla kazandığı seçimi 48 oy farkla kaybetti.

Keşan

Edirne'nin Keşan ilçesinde AKP'nin adayı Mustafa Helvacıoğlu 23 oy farkla CHP'li Şenol Yalı'yı geride bıraktı.

CHP ve İYİ Parti'nin oyların tekrar sayılması için yaptığı itirazlar ise İl Seçim Kurulu ve YSK tarafından reddedildi.