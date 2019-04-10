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Giresun'un Eynesil ilçesinde 'şüpheli ölüm' şeklinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gözlem için yatırılma kararına yapılan itiraz reddedildi. Böylece Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulma kararı kesinleşti.

Giresun Sulh Ceza Hakimliği, Şaban Vatan'ın avukatlarının itirazını reddetti.

Karar gerekçesinde, Görele Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, "dosya kapsamı itibariyle usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından, yerinde görülmeyen itirazın reddine" karar verildiği belirtildi.

Telif hakkı Giresun Sulh Ceza Hakimliği

Şaban Vatan, abisi Muhammet Vatan'ın şikayeti üzerine savcılığın talimatıyla Mart ayında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için psikiyatri servisine sevk edilmişti.

Giresun Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğu kaydedilmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan Muhammet Vatan, kardeşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürmüştü.

Şaban Vatan ise abisini "para karşılığında Rabia Naz Vatan'ın ölümünü örtbas etmeye çalışmakla" suçluyor.

Muhammet Vatan ise kardeşinin özellikle kızının ölümünün ardından psikolojisinin bozulduğunu ve bir suçlu aradığını söylüyor.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.