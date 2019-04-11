Ankara Batıkent'te sokak köpeklerini zehirlemekle suçlanan üç zanlı serbest bırakıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde sokak köpeklerini zehirleyerek öldürmekle suçlanan üç kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı.
Salı akşamı Batıkent'te yaşanan olayın ardından gözaltına alınan üç kişi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedilmişti.
Anadolu Ajansı, semte beyaz bir minibüsle geldikleri belirlenen zanlıların sokak köpeklerine zehirli tavuk eti verdiklerini, olayda ölen köpek sayısının 16 olduğunu duyurdu.
Bazı köpekler de, semtteki veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
AA'nın haberine göre, ilçe emniyetince gözaltına alınan üç kişi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevkedildi.
AA'nın haberinde zanlıların tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.
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